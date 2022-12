Indonésia aprova lei que proíbe sexo antes do casamento com punição de até um ano de prisão

A Indonésia aprovou lei que proíbe o sexo antes do casamento para os cidadãos do país, conforme nova decisão do parlamento. Em caso de descumprimento, a pena pode chegar até a um ano de prisão. No entanto, a determinação não vale para turistas.

A medida deve entrar em vigor somente daqui a três anos, seguindo a reforma do código penal que está sendo realizada neste ano.

Em meio a uma população em que 87% é islâmica, de acordo com estudo da Pew Research Center, o país tem registrado um aumento no conservadorismo religioso.

Determinação não vale para turistas

Turistas e outros estrangeiros não serão afetados caso descumpram a lei. A garantia foi dada pelo vice-ministro da Justiça da Indonésia, Edward Omar Sharif Hiariej, considerando que a região é um destino turístico de férias.

Já o governador Wayan Koster declarou: “Bali é Bali como sempre: confortável e segura para ser visitada”.

Além da proibição do sexo fora do casamento, algumas partes da Indonésia seguem leis que não permitem o consumo do álcool e a prática de jogos de azar.