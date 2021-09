Vídeo mostra agressões de patroa momentos antes de babá pular de prédio em Salvador

A câmera interna de segurança do apartamento de Melina Esteves França capturou o momento em que ela soqueia, chuta e puxa o cabelo da ex-funcionária Raiana Ribeiro, de 25 anos. Para fugir das agressões, a vítima precisou pular do 3º andar de um prédio em Salvador, na Bahia.

O crime ocorreu no último dia 23 de agosto. No vídeo obtido pelo G1, de dois minutos e 10 segundos, a ex-patroa ameaça agredir a babá: “Eu vou lhe derrubar”, diz, enquanto chama outra pessoa para retirar a sua filha do colo de Raiana.

Antes mesmo de a bebê ser entregue, a funcionária recebe um tapa na face. Ela é pressionada a entregar a criança rapidamente: “Largue a menina logo”, grita a patroa.

No momento da transferência, a garota se assusta com o murro da mãe contra a cuidadora e chora, mas logo é afastada. Sentada no sofá, a babá é golpeada com uma sequência de três tapas, tem os cabelos puxados até curvar o corpo para frente.

Neste momento, a ex-patroa começa a esmurrar suas costas. Durante os ataques, a vítima é xingada e recebe ameaças: "Você só sai daqui em um caixão".

As agressões continuam por mais um minuto e 43 segundos. A patroa, então, a chama de “vagabunda” e se levanta. Nas imagens, é possível ver que ela vai para outro ambiente do imóvel. As duas crianças que ali estavam presenciam as agressões.

Veja vídeo com as agressões

Entenda o caso

Raiana Ribeiro da Silva trabalhava no local há uma semana. Ela relatou que precisou fugir pelo basculante do banheiro.

“Ia fazer oito dias hoje [que estava trabalhando lá], mas a agressão começou na terça-feira. Começou porque eu falei para ela que não dava mais para mim, que eu ia sair na quarta-feira. Aí ela falou: ‘Vou te mostrar, vagabunda, se você sai’. E aí começou a me agredir”, lembrou.

Outras seis ex-funcionárias relataram agressões ou falta de pagamentos por parte de Melina Esteves França, que prestou depoimento à Polícia Civil no dia 24 de agosto e foi liberada logo após a oitiva.

Na saída da delegacia do bairro Boca do Rio, em Salvador, ela não quis falar com a imprensa.

Legenda: Patroa prestou depoimento na delegacia do bairro Boca do Rio, em Salvador. Ela não quis falar com a imprensa na saída da unidade policial Foto: Reprodução/TV Bahia

Investigação

Melina, que é mãe de trigêmeas e mais um filho, está sendo investigada se cometeu crime de cárcere privado contra a ex-funcionária.