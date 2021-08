Carro pega fogo em posto de Salvador após explosão; veja vídeo

Um carro explodiu e incendiou enquanto abastecia com gás natural (GNV) em um posto de combustível do bairro do Stiep, em Salvador, Bahia, na manhã desta quarta-feira (11). Conforme informações do G1, pelo menos três pessoas ficaram feridas na ocasião.

As vítimas são um funcionário, que sofreu queimaduras, e outra que lesionou o pé, enquanto corria após a explosão, além de um cliente que também teria sofrido queimaduras.

Segundo um frentistas relatou ao portal, a explosão ocorreu no cilindro do veículo. "No momento que ele [funcionário ferido] abasteceu, acho que o cilindro explodiu no carro".

O Corpo de Bombeiros enviou equipes para o local e elas conseguiram controlar as chamas. Houve vazamento de GNV no posto, mas foi sanado momentos depois, após desligamento do registro.

Dos feridos, dois foram atendidos pela corporação militar e o outro, por agentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da região. A perícia técnica irá investigar a causa da explosão.

'Susto terrível'

O funcionário atingido pelas chamas, identificado como Tadeu, disse ser frentista há 11 anos e essa foi a primeira vez que presenciou uma explosão do tipo. Ele relatou que houve pânico e correria no estabelecimento após o barulho estouro.

"Eu estava abastecendo e o carro explodiu. Queimei só o braço e a orelha. Agora estou bem, graças a Deus. Todo mundo saiu correndo", disse o profissional, atendido por uma equipe dos bombeiros.

"Foi um susto terrível, mas estou melhor. Quando corri, torci meu pé. Só ouvi a primeira explosão e o teto da loja desceu. A gente saiu correndo", relatou ao G1 a outra funcionária ferida na ocasião.

O condutor do carro, o motorista de aplicativo Jairo Pimentel, informou ao portal que a vistoria do cilindro de 17 metros cúbicos estava em dia, e abastecia diariamente no posto de combustível.

Jairo Pimentel motorista de aplicativo "Foi um impacto grande, fui jogado para trás e saí atordoado. Se eu tivesse dentro do carro, eu tinha morrido. Foi Deus. O carro está todo vistoriado, tudo em ordem. Abasteço todo dia nesse horário, e vou trabalhar"

No momento da explosão, havia clientes aguardando em fila para serem atendidos no estabelecimento e também foram atingidos pelas chamas. O motorista de aplicativo Antônio Santos estava logo atrás do veículo que incendiou.

"O fogo veio para cima do meu carro, e ele está praticamente destruído. O carro da frente estava sendo abastecido quando escutei a explosão, e o fogo subindo para cima do meu carro e para cima do posto. Eu nasci de novo", disse.

Prédios danificados

Moradores próximo ao posto de combustível relataram que a explosão causou a quebra de janelas dos prédios.

“A explosão foi tamanha. Parecia uma nuvem de fogo. Quando olhei de cima para baixo parecia um vulcão em erupção. Uma bola de fogo e parecia que iria pegar o prédio", disse uma residente de um condomínio localizado no entorno do estabelecimento.

Ainda conforme o G1, uma escola de educação infantil, que atende cerca de 450 crianças, também foi atingida. Uma das salas teve a janela quebrada com a explosão e a direção da unidade suspendeu as aulas no turno da manhã. Algumas crianças já chegavam ao local, mas ninguém ficou ferido.