Morre promotor e professor Cristiano Chaves, em Salvador, aos 52 anos

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (6), o professor e promotor do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Cristiano Chaves, aos 52 anos, vítima de um câncer. A procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Cavalcanti, instituiu luto oficial por dois dias na instituição.

Chaves atuou no MP baiano durante 26 anos, com destaque para a área cível, segundo informações da instituição. Esteve nas Promotorias de Mucugê, Carinhanha, Paulo Afonso e Feira de Santana, chegando à Capital em 2009. Em 2012, foi coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais (Caocife) e, em 2014, do então Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania (Caoci).

Em 2020, foi assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça e nos últimos anos exercia a mesma função na defesa dos direitos do consumidor.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu nota de pesar expressando condolências à família do jurista. "Além de ser uma referência profissional, era amigo, gentil e cordial com todos que o cercavam", diz um trecho da nota. A Defensoria Pública baiana também se manifestou lamentando o falecimento. "Aos familiares e amigos(as) do Direito, nossos pêsames. Ao talento e à generosidade em vida de Cristiano Chaves, nossos agradecimentos", diz a instituição.

Autor de 22 obras sobre Direito, como "Manual Prático da Execução de Alimentos"; "Ações de Família na Prática"; "Direito das Sucessões", Cristiano se tornou mestre em direito pela Universidade Católica o Salvador (Ucsal).