Filho interrompe velório de mãe após notar marcas de violência em corpo na Bahia

O velório de uma mulher de 53 anos foi interrompido, neste domingo (29), após o filho dela notar marcas de violência no corpo da vítima, em Irará, na Bahia. Marilene Carla Martins dos Santos tinha machucados na cabeça, nariz e em um dos lábios. As informações são do g1.

Kauã Martins dos Santos, filho de Marilene, relatou à Polícia Civil que a Marilene havia sido internada no Hospital Municipal de Irará com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A mulher teria sido internada na noite de sábado (28) e morreu horas depois.

Kauã detalhou ainda que a mãe havia saído com o namorado no sábado, antes de ser internada. O companheiro da mulher de 53 anos desapareceu após a morte dela. Ele teria bloqueado o número de telefone da vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo da mulher foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana.