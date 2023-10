Cantora gospel Sara Mariano sofria com agressões de Ederlan Mariano desde maio, diz mãe

Dolores Freitas, mãe da cantora gospel Sara Freitas Sousa Mariano, revelou que a filha relatava sofrer agressões do marido, Ederlan Santos Mariano, desde maio. As informações foram divulgadas pelo G1 nesta segunda-feira (30). Sara foi encontrada morta na sexta (27) e o marido é o principal suspeito.

A mãe da cantora afirma ter provas que Ederlan agredia e ameaçava Sara. Ele foi preso no sábado (28) em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Os delegados que investigam o caso afirmaram que ele confessou o crime, mas a defesa de Ederlan negou e afirma que ele é inocente.

Dolores disse que a filha começou a relatar as agressões a partir do dia 13 de maio. "As agressões eram na frente da minha neta. Uma vez Sara chegou da igreja com minha neta e disse: ‘mãe, ele veio pelado, dizendo: 'você vai transar comigo, você está dando mais valor à igreja que ao seu marido, está acabando o casamento'. Ela disse que foi horrível, e empurrou Esmeralda para dentro do quarto, para que não visse ele nu", disse.

Sara tinha planos para sair de casa

Segundo a mãe de Sara, a filha estava se planejando para deixar a residência do casal. Ela havia contado a mãe que estava juntando dinheiro para sair da casa em novembro, mas Dolores acredita que Ederlan descobriu o plano e matou a esposa.

"Ela disse: mãe, tenho mais de R$ 20 mil guardado dentro dos meus sapatos. Ele sabe que eu tenho esse dinheiro, mas não sabe onde está. Eu tenho muita agenda [como cantora] e vou sair [de casa] lá para novembro, quando essa agenda terminar’. E a última agenda esse infeliz armou, para matar minha filha", declarou.

Guarda da neta

Dolores ainda deu detalhes sobre o conflito envolvendo a guarda da filha de Sara e Ederlan. A criança está com os avós paternos, mas a família de Sara quer a guarda. Segundo Dolores, a mãe do suspeito sabia das agressões e não deu nenhum suporte a vítima.

"A minha preocupação com minha neta, é porque ela está com a mãe [de Ederlan], que não pôde ajudar a minha filha a ser salva. Não quero deixar [com a família do pai]. Não que a mãe dele seja [uma pessoa ruim] ... é porque eu não quero que ele tenha contato com a filha mais. Eu não confio, porque assim como ele matou Sara, ele pode fazer mal à filha", declarou.

O advogado Marcus Rodrigues, que representa a família de Sara, chegou a afirmar que a sogra da cantora desaconselhou a nora a pedir a separação, pois o filho iria matá-la.

"Em conversa com a própria mãe do acusado, ela disse que estava pensando em separar, porque não via mais outra alternativa. A mãe [de Ederlan] falou: 'não separe, que se você separar ele vai te matar'. Então assim, ela tinha três medos com a separação: o afastamento do lar, ser julgada por causa da religião e de perder a vida", relatou Marcus.