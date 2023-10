Marido de Sara Mariano planejou morte da cantora gospel há um mês, diz delegado

O produtor Ederlan Mariano, de 35 anos, teria começado a planejar a morte da esposa, a cantora gospel Sara Mariano, de 38, um mês antes de assassiná-la. O corpo da mulher foi encontrado carbonizado em um matagal, na tarde da última sexta-feira (27), em uma estrada do município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia.

Em entrevista concedida ao jornal Correio, o delegado Euvaldo Costa contou que o planejamento do crime iniciou-se no dia 24 de setembro. O delegado também acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no assassinato.

“Inicialmente, eu tenho que informar que o planejamento da morte da pastora começou um mês antes da execução. Então, é possível que tenha participação de mais autores. Pelas investigações, pelas informações já coletadas no inquérito, o planejamento começou no dia 24 de setembro”, contou o titular da 25ª Delegacia Territorial.

“Toda a trama para levar a vítima ao local do crime começou quando o marido da pastora percebeu que estava tendo problemas conjugais e resolveu que queria se livrar da mulher. São motivos que estamos investigando ainda, precisamos ainda de mais informações”, acrescentou o delegado.

PRISÃO DO PRODUTOR

Ederlan Santos Mariano foi preso na madrugada deste sábado (28), após confessar o crime. Os dois eram casados e tinham uma filha de 11 anos. Depois da confissão, ele ficou detido em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme decisão da Justiça, a prisão é temporária e tem prazo de 30 dias. Após esse período, o prazo pode ser renovado. Além disso, um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito também foi autorizado.