Marido de cantora gospel Sara Mariano é preso e confessa assassinato da esposa na Bahia

Ederlan Santos Mariano, marido da cantora gospel Sara Mariano, de 35 anos, encontrada morta na sexta-feira (27) em um matagal, foi preso na madrugada deste sábado (28), após confessar o crime. Ele está encarcerado em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. As informações são do g1.

Conforme decisão da Justiça, a prisão é temporária e tem prazo de 30 dias. Um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito também foi autorizada.

Sara Mariano foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), após sair da casa onde morava com Ederlan e a filha de 11 anos, em Salvador. Ao registrar o desaparecimento da esposa, o suspeito disse primeiramente que a cantora tinha saído para ir a eventos religiosos.

Ederlan Mariano, porém, disse não saber exatamente para qual igreja a esposa iria. Na sexta, o corpo de uma mulher parcialmente queimado foi encontrado em um matagal e, de acordo com a Polícia Civil, foi reconhecido pelo marido de Sara.

As motivações do crime ainda não foram divulgadas pela investigação.

Marido queria comprar arma

Neste sábado (28), a irmã de Sara, Soraya Correia, divulgou um áudio em que a cantora contava para ela que o marido gostaria de comprar uma arma. A evangélica disse que terminaria o relacionamento se o objeto fosse comprado.

Sara explicou na mensagem que descobriu a intenção do marido após flagrá-lo em uma conversa com um homem, possível vendedor.

"Aí puxei conversa e ele disse que o cara com o rosto queimado estava 'trazendo uma arma para me ver, porque eu quero comprar uma arma'. Aí eu disse: 'Se tu comprar uma arma, me separo de tu, porque do jeito que tu é, sem arma já destrói tudo, imagina com arma'", afirmou no áudio. "Se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver, porque eu não tenho um pingo de confiança nele. Sem arma já destrói tudo, imagina com arma?".