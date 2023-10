Aluno se veste de Ghostface, do Pânico, e é preso por tumultuar universidade em Recife; veja vídeo

Um universitário de 24 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (26), em Recife, Pernambuco, por causar tumulto no Centro Universitário Brasileiro (Unibra). O suspeito estava fantasiado de Ghostface, o serial killer da franquia 'Pânico', e munido de uma faca de brinquedo. O episódio foi gravado por outros estudantes e publicado nas redes sociais.

Conforme os registros, o universitário, que não foi identificado, foi contido por seguranças da instituição até a chegada da Polícia Militar. A princípio, a atitude dele divertiu os colegas. No entanto, outros vídeos mostram alunos apavorados.

A PM informou ao G1 que foi acionada por volta de 20 horas, com uma denúncia de "possível tiroteio" na instituição de ensino. No local, as autoridades policiais conduziram o universitário para ser revistado na sala de coordenação, e, com ele, além da faca de brinquedo, encontraram uma arma branca artesanal, chaves de fenda, agulhas, um canivete, um aparelho de choque elétrico portátil e uma seringa. "Não foi encontrada arma de fogo com o estudante", garantiu a corporação.

Inicialmente, testemunhas acreditavam terem visto alguém esfaqueado na universidade. No entanto, a informação não procedeu.

Consequências

Embora ninguém tenha ficado ferido, o estudante foi autuado por lesão corporal e ameaça. Uma outra aluna também foi detida por, supostamente, ter indicado ao suspeito pessoas que deveriam ser agredidas. Os dois foram conduzidos para a Central de Plantões de Recife.

Nas redes sociais, o Unibra confirmou que "alunos de uma turma se sentiram ameaçados com a chegada de um colega fantasiado" e disse que chamou a Polícia para apurar a situação. "O aluno foi encaminhado para ser ouvido. Não houve tiroteio nem qualquer outro ato de violência", garantiu a instituição de ensino.