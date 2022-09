Helicóptero com deputado federal João Bacelar cai na Bahia

O helicóptero que transportava o deputado federal João Bacelar (PL), mais conhecido como Jonga, caiu na manhã desta terça-feira (6) na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia. As informações são do g1.

O parlamentar estava na companhia do piloto e de um candidato a deputado estadual. A queda aconteceu próximo ao local do pouso e os três tiveram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros da aeronave.

“A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde ia o piloto pousar. Aí o helicóptero perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos”, descreveu o candidato Marcinho Oliveira.

Causas desconhecidas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento aos feridos no local. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

Candidato a reeleição, o deputado viajou de Santaluz para Monte Santo para participar de um comício, junto com o candidato a deputado estadual. Depois do acidente, os dois seguiram para o evento político.