Casal é encontrado morto com marcas de tiros em estrada de Porto Seguro, na Bahia

Um casal foi encontrado morto com marcas de tiros na Aldeia Xandó, em Porto Seguro (BA), nesse domingo (15). Um veículo incendiado, que seria das vítimas, foi achado próximo ao local onde os corpos foram localizados, em uma estrada de terra. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Carlos André dos Santos, 29, e Ana Julia Freire dos Santos, 22.

Veja também

Eles teriam ido passar o feriado de Nossa Senhora Aparecida — celebrado na quinta-feira (12) — no litoral da região e retornavam para o município de Eunápolis, onde moravam.

Marcas da violência

Informações obtidas pela TV Santa Cruz, filiada da TV Bahia na região, indicam que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) teria sido acionado e constatado que Carlos e Ana Julia foram retirados do carro, arrastados e deixados no local. No entanto, os dados não foram confirmados pela Polícia Civil.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Porto Seguro.