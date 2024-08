Saiba como é a transmissão da doença mpox e como se prevenir

Erupções cutâneas na pela, febre, calafrio e dores no corpo são alguns dos sintomas da mpox. A doença, causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae, tem preocupado organizações em todo o mundo devido ao aumento expressivo de casos.

No Brasil, há o registro de 709 casos e 16 óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde. A gravidade do cenário não só no País, mas no mundo, fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

Portanto, a população precisa estar atenta as ações de prevenção e como identificar os sintomas da doença. A seguir, confira as principais informações sobre a mpox.

TRANSMISSÃO DA MPOX

Segundo o Ministério da Saúde, a mpox é uma doença zoonótica viral, em que a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com:

Pessoa infectada pelo mpox vírus;

Materiais contaminados com o vírus;

Animais silvestres ( roedores) infectados.

Entre humanos, o vírus é transmitido por contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de infectados, fluidos corporais ou objetos recentemente contaminados.

SINTOMAS DA MPOX

A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos.

Dentre os sintomas da mpox, estão:

Erupções cutânea ou lesões de pele;

Adenomegalia - Linfonodos inchados (ínguas);

Febre;

Dores no corpo;

Dor de cabeça;

Calafrio;

Fraqueza.

COMO PREVINIR

Evitar contato com pacientes suspeitos ou infectados;

Higienizar as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool;

Usar máscaras de proteção.

As medidas também valem para roupas, roupas de cama, talheres, objetos e superfícies utilizadas por pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Esses itens devem ser limpos da forma adequada.