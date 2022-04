O que é Salmonella? Saiba mais sobre a bactéria encontrada no Kinder Ovo na Europa

Encontrada em lotes do chocolate Kinder Ovo nesta semana na Europa, a Salmonella é uma bactéria com alto poder de contaminação que pode causar intoxicação alimentar e transtornos gastrointestinais.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou que não recebeu notificação sobre casos relacionados ao chocolate.

Segundo o grupo italiano Ferrero, responsável pela marca, o lote com suspeita de contaminação partiu da Bélgica.

Entenda o que é Salmonella

A Salmonella — ou Salmonela, na grafia do português —, é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae que pode provocar graves infecções e até morte, segundo alerta o Ministério da Saúde (MS).

A bactéria é a causadora dos principais quadros de intoxicação alimentar, além da infecção intestinal chamada salmonelose. Ela tem duas espécies que causam mal a humanos: a S. enterica e a S. bongori.

As infecções mais graves costumam acometer pessoas idosas e crianças, por conta da fragilidade do sistema imunológico desses indivíduos.

Alerta: Pessoas com o sistema imunológico comprometido, como transplantados ou com aids/HIV, também podem apresentar quadros mais graves da infecção por Salmonella.

Transmissão

De acordo com o MS, a transmissão da Salmonella acontece com a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais. A bactéria é comumente encontrada em galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até animais domésticos como cachorros e gatos.

"Dessa forma, qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes pode ser considerado via de transmissão da Salmonella (Salmonellose)", diz a pasta.

Os sintomas começam a aparecer geralmente entre 12 e 36 horas após o consumo do alimento contaminado.

Sintomas

Entre os principais sintomas da pessoa infectada pela Salmonella estão:

Diarreia

Vômitos

Febre moderada

Dor abdominal

Mal-estar geral

Cansaço

Perda de apetite

Calafrios

Caso não seja tratada em tempo hábil, ela pode se espalhar para outros órgãos e a corrente sanguínea.

Dois tipos de doença incorrem da Salmonella: a salmonelose não tifoide e a febre tifoide. A primeira tem sintomas mais brandos em relação à segunda, que tem uma taxa de mortalidade alta, segundo o Ministério.

"A maioria dos casos de salmonelose não tifoide apresenta sintomas típicos de uma Doença Transmitida por Alimentos (DTA), como vômito, dores abdominais, febre e diarreia, que geralmente duram alguns dias e diminuem em uma semana", explica.

Como evitar a contaminação

Para evitar a doença, especialistas recomendam cuidado extra no preparo da comida, já que a transmissão acontece na ingestão de alimentos contaminados, como carnes, peixes, ovos e leite. Por isso, é importante se certificar de que o alimento não esteja cru ou mal cozido.

Os sintomas geralmente perduram por três dias, sendo importante o indivíduo doente permanecer em repouso e ingerir bastante líquido para não desidratar.

Se passado esse período e o quadro persistir, a orientação do Ministério da Saúde é que o paciente busque uma unidade de saúde.