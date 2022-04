Lote de chocolates Kinder Ovo com suspeita de salmonela não chegou ao Brasil

Nesta semana, a Europa detectou dezenas de casos de salmonela, com foco de contaminação partindo dos produtos de chocolate Kinder Ovo. Apesar de o lote contaminado ter sido vendido em mais de cinco países, nenhum chegou ao Brasil, segundo a Folha de São Paulo.

O grupo italiano Ferrero, responsável pela marca, acrescentou que os chocolates consumidos no País são produzidos na América do Sul. Já o lote com suspeita de contaminação partiu da Bélgica.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou não ter recebido nenhuma notificação por conta de ovos de chocolate.

Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária "A Anvisa acompanha o caso [do lote contaminado] atentamente e, caso necessário, tomará providências".

A Anvisa também detalhou que o Brasil não registrou casos graves de contaminação em chocolates nos últimos anos. Não houve, portanto, nenhuma ocorrência que pediu medidas preventivas por parte da agência.

Esse tipo de intoxicação alimentar causada por salmonela pode resultar em transtornos gastrointestinais acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo.

Devolução de produtos

Nesta terça-feira (5), a Ferrero solicitou a devolução dos produtos Kinder produzidos nas fábricas de Arlon, na Bélgica. Os chocolates eram comercializados na França, na Bélgica, no Reino Unido, na Irlanda do Norte, na Alemanha e na Suécia.

A medida foi tomada após dezenas de casos de salmonela serem detectados na Europa. O Reino Unido registrou 63 ocorrências, segundo as autoridades sanitárias britânicas.

Já a França contabilizou 21 pacientes informados pelo Centro Nacional de Referência de Salmonela do Instituto Pasteur. Desse total, 15 relataram terem consumido os produtos Kinder, apontou o órgão nacional responsável pela saúde pública.