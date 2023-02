O que é polidactilia? Entenda condição de Marvvila, do BBB 23

Em conversa com o colega do BBB 23 Ricardo Camargo, nessa segunda-feira (6), a cantora Marvvila desabafou que nasceu com um dedo a mais em cada mão. Ela ainda contou que a condição afeta várias pessoas da sua família, incluindo a mãe.

“Eu nasci assim. Vamos lá: meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima”, chegou a dizer.

Marvvila também disse que procurou um médico para "tirar o dedo pendurado" antes de entrar no BBB 23, mas não deu tempo.

“Eu não sei como é o nome, eu sei que é um dedo pendurado. Penduradinho num fio e tem uma unhazinha aqui. Eu ia arrancar antes de vir para cá. Odeio. Eu morro de vergonha. Em cima da hora, eu mandei uma mensagem para a minha dermatologista e falei: 'Tem como arrancar esse dedinho?'. Aí dela: 'arranco'. Só que não deu tempo”.

O que é a polidactilia

A condição de Marvvila é conhecida como polidactilia e também pode ser chamada de dedo extranumérico. De acordo com o site do médico Drauzio Varella, a única causa conhecida para a condição é a hereditariedade, ou seja, passa de pais para filhos.

Os dedos extras podem ser pequenos e não funcionais, sem a parte óssea, contendo apenas a pele, ou então totalmente formados, com ossos e articulações.

O tratamento é cirúrgico e frequentemente aconselhado, para evitar a limitação funcional, além da questão estética.

A idade certa para a realização do procedimento cirúrgico depende exclusivamente do tipo e da localização do dedo. Para alguns casos, a cirurgia não é simplesmente cortar o dedo extra; requer a necessidade de reconstrução articular e dos músculos e ligamentos para evitar desvios do dedo no futuro.