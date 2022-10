Número de bebês internados por desnutrição cresce em 2021, diz Fiocruz

Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Nordeste apresentou uma taxa de 51% a mais do que o número nacional de hospitalizações de bebês por desnutrição em 2021. Ainda segundo a Fundação, ano passado foi o que houve o maior número de bebês internados por desnutrição nos últimos 14 anos no Brasil. As informações dão do Jornal Nacional.