'Troca de rosto' após procedimento estético viraliza nas redes sociais

As imagens do antes e depois de uma mulher idosa com o rosto extremamente machucado e, logo depois, sem rugas, viralizaram nos últimos dias no TikTok e chamaram atenção para um procedimento chamado de peeling de fenol profundo. O resultado foi compartilhado nas redes por uma clínica de estética e dermatologia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

No vídeo, a mulher aparece em uma transformação gravada em um período de 21 dias. Na fase antes do procedimento, ela surgiu com a pele com rugas, enquanto no fim já aparenta uma pele mais lisa após ficar com uma camada grosa de pele machucada.

Não demorou para que o peeling de fenol virasse uma febre no TikTok. Muitos dos usuários da rede citaram o resultado bastante evidente, além de se impressionarem com o processo de cicatrização. Entretanto, ele não é uma novidade no mundo da estética.

Riscos

Segundo o dermatologista Abdo Salomão Jr., da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que concedeu entrevista ao jornal O Globo, em julho deste ano, o tratamento apresenta uma série de riscos e só deve ser feito dentro de hospitais.

"É uma queimadura programada, em que você remove toda a epiderme e uma parte da derme. Os resultados são brilhantes, mas é um procedimento que está em desuso. Ele é muito sofrido, há riscos altos para cicatrizes e manchas", explicou à publicação do jornal.

Procedimentos que se utilizam do peeling tem como principal objetivo estimular a renovação da pele. Dessa forma, fazem ações físicas, com esfoliação da pele, ou químicas, quando ácidos são utilizados.

O peeling de fenol pode reduzir a aparência de rugas e linhas de expressão, clarear manchas, reduzir a oleosidade e os poros dilatados, além de uniformizar o tom de pele, aumentar o viço e a maciez e clarear olheiras.

Especialistas recomendam que ele seja feito no inverno, já que o frio evita a dilatação dos vasos, deixando o rosto menos inchado e ainda evitando a exposição direta ao sol.