Crianças também podem ter doenças reumáticas; saiba sintomas e tratamentos

Pais e responsáveis devem estar atentos a sinais que indiquem doenças reumáticas em crianças. Conforme especialistas, elas podem ocorrer nos primeiros anos de vida, ainda que as ocorrências sejam raras. O mês de outubro é dedicado à luta contra enfermidades dessa natureza.

Os principais sintomas são dores musculoesqueléticas, principalmente nas pernas. Em resumo, dores articulares, musculares e no corpo de modo geral. Muitas vezes, elas vêm acompanhadas de um inchaço articular, ou seja, por um aumento do tamanho das articulações.

No ranking das doenças mais prevalentes e que acomete uma a cada 500 crianças, segundo a literatura pediátrica, é a artrite idiopática juvenil (AIJ), com inchaço nas articulações e dor musculoesquelética.

Legenda: O pediatra é o profissional responsável por fazer o acompanhamento e indicar o reumatologista pediatra para cuidar do problema Foto: Divulgação

Outros sintomas são febre prolongada, de uma semana a dez dias, sem causa aparente; perda de peso; e erupções cutâneas que não se encaixam nas doenças infecciosas. O risco é de pais confundirem dores reumáticas com as do crescimento. Elas impedem os pequenos de desempenhar as atividades próprias da idade por não conseguirem realizar o básico.

O pediatra é o profissional responsável por fazer o acompanhamento e indicar o reumatologista pediatra para cuidar do problema. As doenças reumáticas têm um tratamento específico e uma criança acometida com elas, se bem tratada, leva uma vida normal.

Tratamento

Cada doença requer um tratamento. O mais importante, de acordo com especialistas, é ensinar os pais sobre o que é a enfermidade. O tratamento é feito com remédios que controlam a inflamação.

Um atraso por três a seis meses no processo pode provocar uma lesão articular irreversível na criança. Logo, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, o tratamento especializado terá melhor resultado.

Legenda: O risco é de pais confundirem dores reumáticas com as do crescimento Foto: Divulgação

Existe tratamento para doenças reumáticas no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como nos planos de saúde para pacientes do setor privado. Crianças diagnosticadas com a artrite idiopática juvenil (AIJ) precisam ser acompanhadas a vida inteira pelo reumatologista pediatra até uma certa idade e, posteriormente, por um reumatologista.

O tratamento da AIJ é feito com medicação via oral ou injetável e tem como objetivo o controle da progressão da doença, melhorando a capacidade funcional e aliviando a dor das crianças e jovens.