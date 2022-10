Vacina contra o câncer será possível até 2030, afirmam cientistas

Uğur Şahin e Özlem Türeci, cientistas cofundadores da empresa alemã BioNTech, afirmam que as vacinas contra o câncer serão possíveis até 2030. O casal, que também faz parte da equipe que fabrica o imunizante contra a covid-19, afirmou, durante entrevista à BBC, que os imunizantes terapêuticos para o tratamento de tumores está próximo.

"Sim, nós sentimos que a cura para o câncer, ou para mudar a vida dos pacientes com câncer, está ao nosso alcance", afirmou Türeci à BBC.

A cientista explica como pretende chegar ao resultado, "o mRNA (da COVID) atua como um modelo e permite que digamos ao corpo para produzir o medicamento ou a vacina. Ao utilizar o mRNA como vacina, ele se torna um modelo para o cartaz de 'procurado' do inimigo, no caso os antígenos de câncer que distinguem as células cancerígenas das células normais".

Sahin completa dizendo que após a cirurgia para remoção do tumor, o paciente deverá receber um imunizante especial para o tratamento, no caso, a vacina. Uma reposta imunológica será produzida pelo corpo, para que as células T do organismo possam rastrear as células timonares restantes e eliminá-las.

Como funcionará

A mesma técnica utilizada nas vacinas de mRNA da Covid poderá ser usada na preparação do sistema imunológico para detectar e destruir as células cancerígenas. Antes da pandemia, Şahin e Türeci já estavam em processo para o tratamento de doenças oncológicas, mas tiveram que pausar as pesquisas para tratar da emergência global do Sars-CoV-2.

Entre os teste mais avançados da BioNTech, estão as injeções para o tratamento do câncer de pele (melanoma), câncer colorretal, melanoma avançado, câncer de cabeça e pescoço, câncer de próstata, ovário, e tumores sólidos.

Os programas terapêuticos oncológicos da empresa já trataram mais de 800 pacientes com mais de 20 tipos de tumores sólidos. Além disso, 15 candidatos a produtos oncológicos estão sendo investigados em 18 ensaios clínicos. “Temos vários avanços e continuaremos trabalhando neles", finaliza Özlem Türeci.