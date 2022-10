Maior peixe-lua já registrado pela ciência é encontrado por portugueses; conheça espécie

Um peixe-lua encontrado morto perto da ilha do Faial, em Portugal, foi catalogado como maior peixe ósseo já registrado pela ciência — o animal tem mais de 2.700 quilogramas. Em 11 de outubro deste ano, o fato foi registrado no Journal of Fish Biology.

Em dezembro de 2021, José Nuno Gomes-Pereira da Associação Naturalista Atlântica em Portugal, junto de colegas, encontraram um grande e morto peixe-sol flutuando ao largo da costa da Ilha do Faial.

Veja captura de peixe:

Usando um guindaste, eles mediram o animal em 3,25 metros de comprimento. Gomes-Pereira, junto da equipe, conseguiu puxar a carcaça para a costa para pesar, medir e colher DNA do peixe.

Embora não saibam o que matou os peixes, encontraram uma grande depressão semi-cilíndrica perto da cabeça do animal marcada com tinta vermelha, tipicamente vista na quilha de barcos.

Recorde anterior

Embora existam peixes mais pesados sem ossos, como o tubarão-baleia cheio de cartilagem (Rhincodon typus), que pode pesar mais de 20 toneladas, o recordista anterior dos peixes ósseos mais pesados do mundo também era um peixe-sol do sul.

O animal foi encontrado em Kamogawa, no Japão, em 1996, que pesava 2.300 quilos e tinha 2,72 cm de comprimento.