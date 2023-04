Nectarina: o que é, quais os benefícios e como comer a fruta

Cultivada geralmente nas regiões Sul e Sudeste, a Nectarina é fruta de mutação genética do pêssego e é rica em vitamina B2, cálcio, potássio e fibras, que evitam a constipação. Ainda possui alto teor de antioxidantes, como vitamina C e vitamina A.

A fruta tem origem chinesa e possui uma polpa firme, além de aroma e sabor bem acentuados.

Conforme a nutricionista Wanne Vasconcelos*, a nectarina, pertencente à família rosaceae, é semelhante ao pêssego. O que a difere é a casca lisa. “A característica da casca lisa que distingue as nectarinas, na verdade, é uma mutação genética do pêssego”, detalha.

A fruta, segunda a especialista, tem sabor doce, coloração rosada um pouco vermelha, formato oval ou redondo, com uma polpa suculenta, aromática e de cor amarela, branca ou avermelhada. O nome nectarina vêm de “néctar” devido ao sabor doce.

Essas frutas possuem compostos que protegem as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, evitando desde envelhecimento precoce até problemas de saúde como o câncer.

O que é nectarina

Origem

A fruta é originária da China e foi melhorada na América do Norte. Segundo Wanne Vasconcelos, ela é cultivada em muitos países. “Os principais produtores da fruta são França, Espanha, Grécia, Califórnia, Chile, África do Sul, Argentina e Chile”, lista.

Legenda: Fruta tem alto teor de antioxidantes, como vitaminas A e C. Foto: Shutterstock

No Brasil, são produzidas no Sul e Sudeste, com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo.

Quais os tipos

Conforme Wanne Vasconcelos, existem cinco tipos da fruta que podem ser consumidos, sendo eles:

Nectarina Sunred

É uma espécie trazida dos Estados Unidos, em 1969, que começou a ser comercializada no Brasil em 1971. De sabor agridoce, é muito bem vendida no Sudeste brasileiro. É vermelha de fundo amarelo. A árvore tem grande capacidade de produção. A safra deste tipo tem início no fim do ano e dura em torno de três meses.

Nectarina Branca Guapiara

Tem o nome de uma cidade do interior de São Paulo. Possui polpa branca, é arredondada e possui pele um pouco esverdeada. Contudo, ela é coberta por tons de vermelho rosado. É uma espécie híbrida, suculenta de sabor doce e com caroço sem grandes aderências. O cultivo é propício na maioria dos estados brasileiros.

Nectarina Somel

A nectarina Somel foi trazida ao Brasil advinda de institutos da Flórida (EUA), em 1969. Passou a ser comercializada em São Paulo na década de 1970. De coloração intensa, possui pele com grande brilho e é suculenta.

Nectarina Colombiana

Esse tipo possui coloração amarela com tons de vermelho na pele. É uma fruta de grande produção. A partir dela, outras variações de nectarina foram criadas. Tem adaptação a quase todos os estados e climas brasileiros. Os meses iniciais de cultivo são julho e agosto.

Nectarina Nova Rubro-Sol

Esta é um tipo feito a partir do melhoramento genético e o cruzamento do tipo Sunred com outras espécies. Normalmente dispõe de 50g a 80 gramas. É uma espécie que produz muito e suas safras possuem menor tempo de intervalo. Tem cor amarela e sabor ácido.

Qual a diferença entre nectarina e pêssego

A nectarina é uma variedade do pêssego, de acordo com Wanne. Sua principal diferenciação consiste na pele — tendo a do pêssego uma casca aveludada e a sua derivada, textura lisa.

“Suas propriedades são essencialmente as mesmas, pois a única diferença significativa é sua pele. Por vezes, a nectarina é menor que o pêssego, mas isso varia”, detalha a nutricionista.

Qual a diferença para a ameixa

As diferenças entre a ameixa e a nectarina estão essencialmente na casca e na coloração. Segundo Wanne, “a ameixa se diferencia por ter uma casca lisa e avermelhada”.

Benefícios

A nectarina atua no equilíbrio metabólico, através de cálcio, potássio e fósforo. A fruta também é responsável por fortalecer o sistema imunológico e é rica em luteína, ajudando a prevenir doenças oculares.

Conforme Wanne, por ser rica em potássio, auxilia na prevenção de cãibras. A nectarina é ainda rica em bioativos e atua contra doenças cardiovasculares.

Por ter bastante fibras, auxilia no funcionamento regular do intestino e possui antioxidantes que combatem os radicais livres.

Como comer nectarina

A nectarina pode ser consumida de diversas formas. “Ela possui sabor doce e vai muito bem em tortas, geleias e misturadas com outras frutas”, diz Wanne. Também pode ser utilizada de forma “in natura”, em sucos, saladas, vitaminas ou smoothies.

Legenda: Nectarina pode ser consumida como suco, vitaminas ou smoothies Foto: Shutterstock

Pessoas que possuem gastrite podem, sim, consumir a nectarina e o consumo não acarretará nenhum outro problema ou potencialização da doença. Para quem está interessado em emagrecer, a nectarina pode ajudar. Wanne explica que por conter muitas fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade, a fruta contribui para a pessoa passar mais tempo sem comer. Quem possuir algum problema intestinal precisa ter cautela ao ingerir nectarina. Segundo Wanne, o consumo pode resultar em diarreias. Já para quem tem problemas de "intestino preso", ela pode ser grande ajuda. “A nectarina é rica em pectina, um tipo de fibra solúvel, portanto melhora o funcionamento do intestino”, esclarece a nutricionista.

*Wanne Vasconcelos é nutricionista graduada pela Estácio do Ceará. É pós-graduada em Nutrição Funcional, Fitoterapia e Nutrição Esportiva.