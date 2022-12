Feno grego: o que é, benefícios e como tomar

Consumir plantas medicinais diariamente pode ser um método simples de combater e prevenir diversas doenças crônicas e infecciosas. O feno grego, por exemplo, é uma erva rica em propriedades benéficas para a saúde que pode ser facilmente introduzida na rotina.

Dela é possível se aproveitar desde a folha até a semente, já que elas possuem substâncias favoráveis ao organismo e podem ser usadas para fins culinários, terapêuticos e até industriais.

O que é feno grego

De nome científico Trigonella foenum-graecum L., o feno grego é uma planta herbácea pertencente à família Fabaceae — mesma das espécies conhecidas como leguminosas. Também encontrada na grafia feno-grego, ela é cultivada no subcontinente indiano, partes da Ásia Ocidental, Oriente Médio, Norte da África e em países como Reino Unido, Rússia, Europa, Austrália, Estados Unidos e Canadá, detalha a nutricionista especializada em Nutrição Clínica e Funcional Marília Gonçalves*.

Legenda: Erva é da família Fabaceae — mesma das espécies conhecidas como leguminosas Foto: Shutterstock

Segundo o Horto Didático de Plantas Medicinais, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), um exemplar do tipo mede até 60 centímetro de altura, possui folhas pecioladas trifoliadas com bordos dentados, flores papilionáceas branco-amareladas e fruto em formato de vagem longa, fina, medindo de 5 a 7,5 cm, com cerca de 10 a 20 sementes quadrangulares e amareladas no interior.

Para que serve

Tanto a semente quanto a folha do feno grego são usadas como insumo culinário, conforme a profissional. Enquanto a primeira é geralmente encontrada em pó e utilizada como especiaria devido ao gosto semelhante a temperos industrializados, a segunda é consumida como erva ou vegetal nas refeições.

Devido aos benefícios para a saúde, o produto também pode ser um aliado no combate de diversas doenças crônicas e atuar como estimulante sexual masculino, entre outras funções.

Além das propriedades terapêuticas, pode ser utilizado como condimento na confecção do aroma artificial de xarope de bordo ou na produção de esteroides e outros hormônios utilizados nas indústrias farmacêutica, nutracêutica e de alimentos funcionais.

Como tomar

A planta é muito utilizada para temperar receitas culinárias devido ao gosto semelhante às especiarias industriais, explica a especialista. O horto da UFSC destaca que o cheiro dela parece o do aipo ou do salsão, e que para diminuir o amargor característico das sementes é indicado que elas sejam torradas antes de serem usadas.

Abaixo, Marília Gonçalves ensina, passo a passo, como usar o condimento para preparação de uma receita de muffin de frango.

Muffin de frango com feno grego

Legenda: A receita rende cinco porções Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de sua preferência (a especialista indica de aveia, de amêndoas ou de grão-de-bico; também é possível usar dois tipos, 1 colher de cada);

1 colher de sopa de requeijão light (30g);

1 colher de sopa de água;

5 colheres de sopa de frango desfiado (100g);

Sal a gosto;

1 colher de chá de feno grego em pó e outros temperos de sua preferência (páprica, açafrão, alho em pó, pimenta-do-reino etc);

1 colher de chá de fermento químico.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture até ficar homogêneo;

Despeje a mistura em formas de silicone para muffins e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar;

OBS: A receita rende cinco unidades.

Benefícios

O consumo frequente da erva pode trazer diversos efeitos positivos para a saúde, atuando no combate e na prevenção de doenças crônicas, como diabete e aterosclerose, além de auxiliar no aumento da libido e satisfação sexual masculina.

Nutricionalmente, ela possui diversas substâncias favoráveis ao organismo, por exemplo, flavonóides, alcalóides, aminoácidos, cumarinas, vitaminas, saponinas e outros antioxidantes.

A seguir, a nutricionista listou alguns benefícios associados ao consumo de feno grego. São eles:

Auxilia na prevenção da aterosclerose (doença caracterizada pela formação de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos), devido às propriedades antiaterogênicas;

(doença caracterizada pela formação de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos), devido às propriedades antiaterogênicas; Combate a diabete , pois as fibras presentes no feno grego ajudam a reduzir a velocidade de absorção e metabolização de açúcares pelo organismo, devido à redução da velocidade do trânsito intestinal, atuando como um antidiabético;

, pois as fibras presentes no feno grego ajudam a reduzir a velocidade de absorção e metabolização de açúcares pelo organismo, devido à redução da velocidade do trânsito intestinal, atuando como um antidiabético; Aumenta a sensação de saciedade , podendo ser usado para auxiliar no processo de perda de peso;

, podendo ser usado para auxiliar no processo de perda de peso; Possui propriedades antioxidantes , protegendo as células do organismo dos efeitos nocivos dos radicais livres. Em consequência, combate o envelhecimento precoce e pode reduzir o avanço de cânceres;

, protegendo as células do organismo dos efeitos nocivos dos radicais livres. Em consequência, combate o envelhecimento precoce e pode reduzir o avanço de cânceres; Pode ajudar na redução dos níveis de colesterol por ser um anti-hiperlipidêmico, ou seja, atua na redução da gordura no sangue;

por ser um anti-hiperlipidêmico, ou seja, atua na redução da gordura no sangue; Por ser um anti-inflamatório ajuda a combater e a prevenir diversas doenças infecciosas;

ajuda a combater e a prevenir diversas doenças infecciosas; Tem influência positiva sobre a libido de homens adultos saudáveis, com níveis normais de testosterona e prolactina, aumentando os níveis de desejo e de satisfação sexuais associados a melhor qualidade de vida.

Para ter acesso aos benefícios, Marília Gonçalves indica que seja consumido diariamente até 0,35 grama para cada um quilograma do peso do indivíduo. Ou seja, uma pessoa de 60kg deve ingerir até 21g da planta.

Tem efeitos colaterais?

Legenda: Tanto a semente quanto a folha do feno grego são usadas como insumo culinário ou matéria-prima industrial Foto: Shutterstock

Sim. Em humanos, feno grego pode provocar diversos efeitos colaterais, incluindo diarreia, dispepsia (condição caracterizada por má digestão e alterações na sensibilidade da mucosa do estômago), dor abdominal, flatulência e hipoglicemia (níveis excepcionalmente baixos de açúcar no sangue).

Ele também apresenta riscos para pessoas que sejam alérgicas a grão-de-bico ou amendoim, além de ainda representar ameaça a pacientes com quadro de asma grave ou doenças cardiovasculares.

Não indicada para grávidas, a planta medicinal pode causar uma variedade de problemas no desenvolvimento do feto: malformação, déficits e alterações de crescimento. De acordo com estudos, ela ainda demonstra efeitos abortivos, estimulando a contração uterina, e aumento da dificuldade de implantação do embrião.

Principais dúvidas:

Feno grego acelera o ganho de massa muscular?

Segundo a nutricionista, não existe comprovação científica de que o consumo regular do feno grego auxilie no ganho de massa muscular.

Feno grego é bom para prisão de ventre?

Apesar de possuir efeitos laxativos, a erva não é indicada para pessoas que tenham prisão de ventre. Conforme explica a especialista, o consumo pode provocar o aumento de gases e diarreia, que não é uma forma saudável de solucionar a constipação.

Para manter um trânsito intestinal regular e uma boa flora intestinal, a dica da profissional é consumir alimentos ricos em fibras solúveis, como legumes cozidos e aveias, e insolúveis, que podem ser vegetais crus. A ingestão regular desses alimentos acelerará o fluxo intestinal. Outra indicação dela é consumir a medida adequada de água diariamente: 35ml para cada quilograma de peso.

Feno grego auxilia no crescimento e fortalecimento do cabelo?

Legenda: Para diminuir o amargor característico das sementes é indicado que elas sejam torradas antes de serem usadas Foto: Shutterstock

Não há comprovação científica que demonstre que a planta ajuda no crescimento ou no fortalecimento do cabelo, explica Marília Gonçalves.

Feno grego diminui a fertilidade?

Conforme relatado em estudos científicos, sim. O feno grego possui um grupo de compostos chamado “Saponinas”, conhecido por exibir atividades que afetam a fertilidade.

Feno grego emagrece?

Sim, ele auxilia no processo da perda de peso devido às fibras solúveis. Esses componentes reduzem a velocidade da digestão no trato gastrointestinal, deixando o corpo saciado por mais tempo, e, consequentemente, diminui a quantidade de alimentos e calorias ingeridos, detalha a especialista.

Entretanto, é importante ressaltar que outros alimentos ricos em fibras, como linhaça e farelo de aveia, também proporcionam o mesmo efeito.

Além disso, a nutricionista destaca que, tanto o feno grego quanto os outros alimentos só são realmente eficazes quando combinados a uma dieta balanceada e à prática regular de exercícios físicos.

Feno grego aumenta mama? Mito ou verdade?

Não existem muitas comprovações científicas sobre o assunto: alguns estudos mostram que a planta pode intensificar a produção de leite materno, o que pode aumentar, indiretamente, o tamanho da mama.

Porém, a questão é pouco explorada, e as evidências científicas são mínimas, destaca a profissional.

Feno grego faz efeito em quanto tempo?

Segundo Marília Gonçalves, ainda não existem estudos que determinem quanto tempo leva até que a erva faça efeito.

Onde encontrar feno grego?

A planta medicinal pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e em supermercados.

*Marília de Carvalho Gonçalves é nutricionista graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), bolsista CNPQ/Uece no Programa Meu Nutriguia. Especialista pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional (Instituto Inades), atuando em atendimentos nutricionais clínicos de consultório.