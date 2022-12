Exagerou na ceia de Natal? Veja dicas de como evitar estufamento e má digestão

Durante as festividades de fim de ano, como confraternizações e ceias de Natal, é comum as pessoas realizarem refeições fora de rotina, o que pode favorecer episódios de exagero alimentar.

Estufamento, azia e má digestão estão entre os sintomas mais comuns nesses casos. A nutricionista Jamile Tahim* destaca que o uso de chás é indicado para evitar a sensação de empachamento e a retenção de líquidos.

"Estes episódios são momentos ocasionais em que as pessoas excedem a quantidade de comida ingerida e, por vezes, sentem arrependimento, culpa ou medo de engordar e frequentemente acontecem em momentos sociais", diz.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista listou dicas para evitar o incômodo, além de orientações para manter hábitos mais saudáveis de alimentação.

Digestão

A especialista alerta que, para evitar a sensação de estufamento ou má digestão, um ponto-chave está na mastigação.

"Quem come rápido, com distrações e sem mastigar corretamente, tem o processo de digestão prejudicado, frequentemente com a sensação de empachamento e de estar supercheio. Outro ponto importante é resgatar a percepção de saciedade, ou seja, parar de comer ao sentir-se satisfeito, isso evita a sensação de plenitude pós-prandial", explica.

Chás

Chás como espinheira-santa, hortelã e alecrim são apropriados para a saúde gástrica. Já o de cavalinha é ideal para tratar a retenção de líquidos.

Os antiácidos de uso popular também podem aliviar os sintomas de empachamento por conterem substâncias que neutralizam o pH estomacal.

Antes e durante a ceia

Foto: Shutterstock

A nutricionista também listou cuidados importantes para realizar antes e durante as refeições:

Não ir com fome para as confraternizações: realizar as refeições normalmente ao longo de todo o dia e evitar o hábito de deixar de se alimentar para comer mais no evento social;

Começar as refeições com entradas que favoreçam a saciedade, ou seja, boas fontes de fibras como uma salada verde com sementes e boas fontes de proteínas como carnes, frango, frutos-do-mar, queijos;

Mastigar com atenção, vagarosamente, se permitir sentir o sabor dos alimentos sem comer tão rápido. Comer muito rápido e com distrações dificulta a percepção de saciedade e favorece os episódios de exagero alimentar.

Rotina alimentar

De acordo com a nutricionista, após esse período de eventos sociais, é fundamental voltar para a rotina alimentar. Nenhuma restrição, porém, deve ser estimulada.

"Priorize o comer com atenção plena, respeitando os sinais de fome e saciedade, evitando os excessos e sem compensar com restrições alimentares ou exercícios extenuantes", aconselha.

"Muitas pessoas desenvolvem comportamentos compensatórios após exagerar nas festas de fim de ano com a equivocada ideia de compensar os exageros. No entanto, tal comportamento revela uma relação conflituosa com a alimentação e com a imagem corporal e são prejudiciais à saúde física e mental", assevera.

Foto: Shutterstock

Uma alimentação equilibrada à base de alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, verduras e legumes, cereais integrais, grãos e sementes, oleaginosas e leguminosas, é importante por conter fontes de fibras, vitaminas, minerais, proteínas e gorduras boas. Ao contrário de uma dieta rica em industrializados, açúcares e doces e fast food, que possuem caráter pró-inflamatório e prejudicam o efeito natural detoxificante do nosso organismo.

"As dietas muito restritivas, como dietas da moda e dietas que prometem emagrecer rápido, na verdade geram um ciclo vicioso de privação, seguido de episódios de descontrole e exageros, e depois a sensação de culpa e fracasso. O ideal é observar esses comportamentos e buscar ajuda profissional com psicólogos e nutricionistas especialistas em comportamento alimentar", afirma.

Caprichar na hidratação também é um ponto-chave, principalmente após a ingestão de bebidas alcoólicas, pois a ingestão adequada de água irá favorecer a metabolização do álcool.

"Aproveitar com moderação, comer com prazer e equilíbrio e confraternizar com amigos e familiares faz parte do convívio social e deve ser um momento prazeroso e sem exageros", finaliza a especialista.

*Jamile Tahim é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada e em Nutrição em Nefrologia, Aprimorada em Bioquímica e Metabolismo, Aprimorada em Abordagem Comportamental, além de mestranda em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Atua em consultório particular em Fortaleza (CE) com atendimento clínico para adultos e idosos com ênfase em Nutrição Preventiva e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).