Colunista do Diário do Nordeste ganha prêmio Einstein de Jornalismo na área de saúde e bem-estar

Jornalista do Sistema Verdes Mares e colunista da editoria 'Ser Saúde' do Diário do Nordeste, Nayana Siebra é uma das vencedoras do prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

A comunicadora foi eleita para o TOP 3 da região Nordeste da premiação, que elegeu, em dois turnos de votação, profissionais e veículos de comunicação dedicados à cobertura de temas relacionados a saúde, ciência e bem-estar.

Além da colunista Nayana Siebra, foram premiados na categoria os jornalistas Carlos Madeiro, do Uol Notícias, e Cinthya Leite, do Jornal do Commercio.

Nayana recebe com satisfação o prêmio, que define como fruto da dedicação aos temas relacionados à saúde, e compromisso em levar aos leitores conteúdos que promovam a qualidade de vida.

Nayana Siebra Colunista do Diário do Nordeste Ser finalista desse prêmio traz uma enorme alegria, pois é o reconhecimento de um trabalho que ainda está no início, mas é comprometido em abordar temáticas que promovam a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida

Prêmio Einstein

No total, 60 jornalistas foram para a finalíssima do prêmio Einstein, tendo sido eleitos os TOP 26 – e não 25, devido a um empate. Esses jornalistas representam 18 veículos de todo o País.

Nas categorias regionais, foram eleitos 15 jornalistas, que representam 14 veículos.

"O prêmio é uma forma de reconhecer a importância do trabalho dos profissionais, a seriedade jornalística e o compromisso de levar informação de qualidade para a sociedade", diz Debora Pratali, diretora de Comunicação Institucional do Einstein.

O prêmio é fruto da parceria de Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas com o Einstein.

Ser Saúde

A editoria 'Ser Saúde' foi lançada em 2021 no Diário do Nordeste. Nayana estreou a coluna em janeiro de 2022, com cobertura sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Entrevistas com especialistas, dicas de alimentação, hábitos saudáveis, exercícios físicos e assuntos como transtornos alimentares, sono e introdução alimentar estão entre os temas abordados na coluna.

Sobre Nayana Siebra

Nayana Siebra é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem MBA em Jornalismo Esportivo. Colaboradora do Sistema Verdes Mares há 11 anos, é coordenadora de Jornalismo e colunista do Diário do Nordeste.