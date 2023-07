Cardamomo: o que é, como usar e benefícios

Versátil, aromático, refrescante e rico em fibras e vitaminas, o cardamomo é uma especiaria indiana feita a partir de sementes de plantas dos gêneros Elettaria e Amomum, da família Zingiberaceae, a mesma do gengibre.

Seu gosto é enigmático, variando entre doce e salgado, e, por isso, ele tanto pode ser utilizado em chás como no preparo de drinks, sobremesas, bolos, pães, cafés, carnes e até arroz. O sabor lembra o de hortelã, o que faz com que o cardamomo também combine no preparo de molhos com frutas cítricas como laranja e limão, por exemplo.

Mas, além de ser atraente ao paladar, o cardamomo tem uma série de propriedades que proporcionam benefícios ao funcionamento do organismo. “Ele é rico em vitaminas A, B, C. E, de minerais tem potássio, ferro, cálcio e magnésio”, cita o nutricionista clínico e esportivo Sandoval Albuquerque*. Além disso, é uma boa fonte de fibras.

Em termos práticos, segundo o especialista, a especiaria é benéfica para a saúde do cabelo e da pele, para o bom funcionamento do intestino e para o tratamento de retenção de líquido e de hipertensão.

O que é cardamomo?

O cardamomo é uma especiaria originária da Índia. Ele é feito a partir de sementes de plantas dos gêneros Elettaria e Amomum, da família Zingiberaceae, a mesma do gengibre.

Geralmente, é comprado em lojas de produtos naturais, supermercados e feiras. Pode ser encontrado em cápsulas, pó ou como óleo essencial.

Legenda: O cardamomo costuma ser comercializado em feiras e mercados como cápsula, pó ou óleo essencial Foto: Shutterstock

Como usar o cardamomo?

Devido à sua versatilidade, o cardamomo costuma ser utilizado tanto no preparo de pratos doces, como iogurtes e bolos, por exemplo, como nos pratos salgados, como carnes e arroz.

No entanto, o condimento também pode ser usado em cafés, chás e drinks — especialmente os feitos com gin.

Legenda: O cardamomo também costuma ser bastante utilizado em bebidas como chás e cafés, para dar refrescância Foto: Shutterstock

Principais dúvidas

Quais os benefícios do cardamomo?

O cardamomo é rico em antioxidantes, em vitaminas A, B e C e em minerais como potássio, ferro, cálcio e magnésio. Além disso, é uma boa fonte de fibras.

Suas propriedades ajudam a manter a saúde do cabelo e da pele e auxiliam o bom funcionamento do intestino. Outra vantagem é o uso para tratamento de retenção de líquido e de hipertensão. "Favorece o sistema imunológico, protege de infecções. Tem atividade antimicrobiana, combate patógenos, vírus. É bem interessante para a imunidade", pontua o nutricionista Sandoval Albuquerque.

Como é refrescante e antimicrobiano, o cardamomo também combate a halitose e ajuda a manter a saúde bucal.

Quais os efeitos colaterais?

Em geral, não há efeitos colaterais ou contraindicações no uso controlado do cardamomo. Contudo, em algumas pessoas, o consumo pode facilitar a formação de pedras na vesícula e causar cólicas.

Quais as contraindicações?

De acordo com Albuquerque, não há muitos relatos de contraindicações relacionadas ao cardamomo.

O consumo só é contraindicado, segundo ele, em quem possui alguma intolerância ou alergia às substâncias que contêm na especiaria ou em quem enfrenta alguma doença inflamatória intestinal. "Aí precisa ser tratada essa doença para, só depois, poder fazer uso [do cardamomo]", orienta o profissional. Em relação ao chá, o nutricionista indica o consumo somente uma vez ao dia.

Outro cuidado que deve se ter é com quem tem cálculos biliares, ou seja, pedras na vesícula. Essas pessoas não devem ingerir o cardamomo.

Como plantar cardamomo?

Para fazer mudas de cardamomo, é necessário colocar sementes de frutos maduros em um adubo leve e permeável, mantendo umidade e a área protegida.

Depois de 20 a 30 dias, transplantar o conteúdo para vasos ou sacos de cultivo, até que a muda tenha 40 centímetros. Depois, levar a planta para um canteiro ou outro lugar que ela fique definitivamente. Depois do plantio, é preciso apenas manter o solo úmido, mas sem encharcar, e manter as plantas em áreas sombreadas.

Como fazer o chá de cardamomo?

Separe uma colher rasa, de chá, do pó do cardamomo, e deposite em uma xícara cheia de água quente. Deixe a especiaria agir por 15 minutos antes de tomar.

Quem quiser aprimorar a receita, pode, também, utilizar lasquinhas de gengibre ou pauzinhos de canela.

*Sandoval Albuquerque é nutricionista clínico e esportivo e especialista em obesidade e emagrecimento