O que é conjuntivite? Veja sintomas da doença

A conjuntivite é uma doença oftalmológica que resulta da inflamação ou infecção da conjuntiva, uma membrana róseo-avermelhada que reveste a porção interna das pálpebras e a porção anterior branca do olho, a esclera.

A doença pode afetar pessoas de qualquer idade, sendo normalmente causada por infecções por bactérias, fungos ou vírus; por alergias a poeira e ácaros, ou por contato dos olhos com produtos químicos, como xampu, por exemplo.

O tratamento varia de acordo com a causa. Por isso a importância de procurar um profissional de saúde especializado desde o início dos sintomas para diagnóstico e procedimento adequados, ressalta a médica oftalmologista Karenina Ribeiro*.

O que é conjuntivite?

Trata-se de uma inflamação na conjuntiva, uma película transparente que recobre a parte branca do olho (a esclera), explica a médica oftalmologista. Existem vários tipos, como viral, bacteriana, alérgica, química, dentre outras.

Como deve ser tratada?

Em geral, os pacientes precisam usar colírios específicos para cada quadro e realizar compressas geladas com água mineral para obter melhora dos sintomas.

O que causa?

O tipo mais comum de conjuntivite é a infecciosa, causada comumente por vírus e bactérias. Tais microorganismos podem ser transmitidos através do contato com secreções contaminadas (ex: pessoas com conjuntivite ou com viroses) ou contato com objetos contaminados (ex: maçanetas, torneiras, maquiagens, toalha, lençol, travesseiro e óculos).

Como saber se estou com conjuntivite?

Na maioria das vezes, uma pessoa com conjuntivite apresenta um quadro de olho vermelho, ardência, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, coceira e secreção ocular, detalha a oftalmologista. “Lembre-se: nem sempre um olho vermelho significa conjuntivite”, alerta.

Quais os tipos de conjuntivite?

Existem vários tipos de conjuntivite como viral, bacteriana, alérgica, química, dentre outras. Para diferenciá-las, é necessária a avaliação de um médico oftalmologista.

Conjuntivite alérgica: prevalecem os sintomas de coceira, vermelhidão e inchaço dos olhos. Muito comum em pacientes que apresentam outros quadros alérgicos, como rinite e dermatite.

Conjuntivite infecciosa viral ou bacteriana: são contagiosas, logo acompanhadas por secreção amarelada associada a olho vermelho e à sensação de areia.

Conjuntivite química: surge quando substâncias irritantes entram em contato com os olhos ocasionando inflamação aguda (ex: cola da extensão de cílios, produtos de limpeza, álcool). Indica-se lavar abundantemente com água além de procurar urgentemente um médico oftalmologista, destaca Karenina Ribeiro.

Quantos dias dura?

A conjuntivite dura, em média, de 3 a 7 dias. Dependendo do quadro, pode se estender e durar de 15 a 30 dias. “Saiba que, enquanto houver sintomas, há grandes chances de transmissão”, orienta a oftalmologista.

Quando ela é contagiosa?

Muitos pacientes acham que apenas a conjuntivite bacteriana é contagiosa, mas saiba que as conjuntivites virais (que são muito mais comuns) também são facilmente transmissíveis, destaca Karenina Ribeiro.

Quais as contraindicações?

Evite se automedicar;

Não coce os olhos;

Prefira água mineral em vez de soro fisiológico para lavar os olhos e fazer compressa gelada;

Não coloque leite materno nos olhos;

Evite banho de mar e de piscina;

Evite ambientes públicos;

Não compartilhe itens pessoais, roupas de cama e banho

Quando ocorre em bebês e crianças?

Existe uma denominação específica para as conjuntivites que acontecem no primeiro mês de vida: conjuntivite neonatal, diz a oftalmologista. Pode ser causada por agentes bacterianos, virais ou químicos.

Os quadros mais graves são aqueles causados por Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis, transmitidos pelo canal de parto. “No próprio hospital, antes mesmo da alta, a prevenção de tais infecções é feita através da instilação de um colírio específico nos olhos do bebê. Se mesmo assim houver suspeita de inflamação nos olhos, é recomendado avaliação oftalmológica”, destaca Karenina Ribeiro.

Já as crianças podem ser acometidas pelas mesmas causas de conjuntivite que os adultos, sendo necessário, então:

Lavar as mãos com frequência;

Evitar coçar os olhos;

Evitar levar as mãos aos olhos;

Em caso de sintomas, não compartilhar roupas de banho e de cama;

Evitar ambientes públicos, piscina e praia enquanto apresentar sintomas

* Karenina Ribeiro é médica oftalmologista, membro titular da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, formada pelo Centro Universitário UniChristus e pelo Hospital de Olhos Leiria de Andrade, em Fortaleza. Atua como oftalmologista com foco em cirurgia refrativa e glaucoma no Hospital Leiria de Andrade e no Instituto da Visão do Ceará, ambos no bairro Aldeota, e em consultório no Centro de Fortaleza. (Instagram: @drakareninaribeiro).