Cúrcuma: como usar, quais benefícios e malefícios

Chamada popularmente de açafrão-da-terra ou açafrão da Índia, a cúrcuma é uma planta asiática, originária da Índia e famosa por suas raízes alaranjadas. Na medicina oriental, é conhecida há milênios por seus benefícios para a saúde humana, demonstrando uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante.

Na alimentação, a raiz pode ser utilizada como tempero, garantindo mais cor e sabor às refeições. A cúrcuma, inclusive, costuma ser encontrada entre os ingredientes de molhos famosos, como mostarda e curry.

Para entender como a cúrcuma age no organismo e como introduzi-la na alimentação cotidiana, o Diário do Nordeste reuniu uma série de dicas. Confira!

O que é?

De acordo com o guia “Produção, processamento e comercialização de ervas medicinais, condimentares e aromáticas” da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a cúrcuma é uma planta perene e pode atingir até 1,5 m de altura.

Legenda: Raiz deve ser cultivada em solos argilosos, com boa capacidade de drenagem Foto: Shutterstock

Da mesma família que o gengibre, ela costuma ser confundida com a raiz. A diferença, no entanto, está na coloração: enquanto o gengibre apresenta um tom mais amarelo, a cúrcuma possui uma forte tonalidade alaranjada.

Legenda: Diferente do gengibre, a cúrcuma apresenta coloração alaranjada Foto: Shutterstock

Quais os benefícios da cúrcuma?

Com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a raiz oriental acumula uma série de benefícios à saúde, segundo o nutricionista Sandoval Albuquerque**. Entre os principais, o especialista destaca:

Ação anti-inflamatória : por ser rica em curcuminóides, poderosa substância anti-inflamatória, a cúrcuma auxilia no processo de recuperação de áreas inflamadas do organismo.

: por ser rica em curcuminóides, poderosa substância anti-inflamatória, a cúrcuma auxilia no processo de recuperação de áreas inflamadas do organismo. Combate ao colesterol alto : a ação antioxidante da cúrcuma reduz a produção de lipoproteína de baixa densidade ( LDL ), também conhecida como “ colesterol ruim ” por obstruir os vasos sanguíneos. Com a redução, a planta consegue control ar os níveis de colesterol .

: a ação antioxidante da cúrcuma reduz a produção de lipoproteína de baixa densidade ( ), também conhecida como “ ” por obstruir os vasos sanguíneos. Com a redução, a planta consegue ar os . Potencial antioxidante : as propriedades antioxidantes da planta também previnem o envelhecimento precoce ao impedir que as células do corpo oxidem.

: as propriedades antioxidantes da planta também previnem o envelhecimento precoce ao impedir que as células do corpo oxidem. Alívio das dores articulares : o potencial anti-inflamatório da raiz também é benéfico para as articulações, diminuindo dores e melhorando a qualidade articular.

: o potencial anti-inflamatório da raiz também é benéfico para as articulações, diminuindo dores e melhorando a qualidade articular. Ação anticarcinogênica: conforme o nutricionista, diversos estudos mostram que a cúrcuma é um alimento anticarcinogênico, ou seja, ela consegue prevenir o câncer.

Como a cúrcuma é utilizada?

Para que os efeitos da raiz comecem a aparecer, é importante que o consumo seja feito com frequência. Por isso, o nutricionista Sandoval recomenda que a ingestão da raiz, na forma de extrato seco padronizado, seja feita três vezes ao dia.

Legenda: Alimento pode ser introduzido no cardápio diário Foto: Shutterstock

“A gente pode utilizar um ‘shot’ pela manhã, ao acordar. Podemos pegar a ponta de uma colher de café — não chega nem a ser uma colherzinha de café, é só a ponta — e colocamos em meia-xícara de água, com limão”, explicou o especialista.

Nas demais refeições, a especiaria pode ser utilizada para temperar ovos, peixes, frango e até mesmo arroz.

Legenda: Consumidor pode encontrar a cúrcuma entre os ingredientes de molhos famosos, como a mostarda Foto: Shutterstock

Porém, é importante ressaltar que os interessados devem consumir o extrato seco da “cúrcuma longa”, já processado, e não a versão da raiz in natura, que não é ideal para consumo.

Onde comprar cúrcuma?

O consumidor pode encontrar a cúrcuma em pó ou encapsulada em farmácias e lojas de produtos naturais.

Legenda: Versão da raiz em cápsula é indicada por especialista Foto: Shutterstock

Para responder o questionamento, Sandoval explica que a cúrcuma pode afetar o quadro de pacientes que tenham diagnóstico de doença renal crônica, pois possui excesso de potássio, substância que essas pessoas têm dificuldade para eliminar. Indivíduos que não apresentem problemas nos rins podem consumir o alimento sem maiores problemas. A cúrcuma, inclusive, ajuda na proteção dos órgãos. Apesar de serem muito confundidos, cúrcuma e açafrão não são a mesma coisa. Diferentemente da cúrcuma, o açafrão é a estigma de uma flor. De acordo com o nutricionista, é extremamente raro que a cúrcuma desencadeie algum efeito colateral. Porém, indivíduos que possuam gastrite, esôfago de barrett, aftas, erupções na mucosa bucal ou doenças no trato gástrico devem evitar o consumo até que a patologia seja tratada. Segundo o manual da Embrapa, os interessados em cultivar o vegetal devem estar atentos ao espaçamento entre as mudas de cúrcuma na hora de plantá-las. O ideal é que o distanciamento entre as raízes seja de 70 x 50 cm entre linhas e plantas. Apesar de desenvolver-se mais facilmente em climas temperados e úmidos, a cúrcuma costuma se adaptar bem em todas as regiões, desde que tenha acesso a solos argilosos e férteis, com boa drenagem. O manual ainda indica que as mudas sejam adubadas com esterco de gado ou galinha, ou nutrido com composto orgânico.

*sob supervisão de Mariana Lazari.

**Sandoval Albuquerque é nutricionista clínico e especialista em nutrição esportiva.