Arnica: o que é, quais os benefícios e como usar

A arnica é nativa das regiões montanhosas europeias e seu cultivo no Brasil é praticamente inviável. Em solo brasileiro, o nome popular "arnica" é usado em várias espécies de plantas devido à semelhança no uso medicinal.

As mais importantes "são a Solidago chilensis (arnica-brasileira) e a espécie Porophyllum ruderale, que aqui no Nordeste é também chamada de cravo-de-urubu. Todas são pertencentes à família Asteraceae”, explica a professora Fabiana Pereira*.

Conheça mais sobre a planta.

O que é arnica?

A arnica-verdadeira é uma planta nativa das regiões montanhosas europeias e com cultivo praticamente inviável no Brasil. Seu nome científico é Arnica montana. Já a arnica-brasileira, espécie nativa da América do Sul, pode ser encontrada em quase todo o País.

Legenda: Arnica é usada tratamento de ferimentos, escoriações, traumatismos, contusões e até em varizes dolorosas. Foto: Shutterstock

Quais os principais benefícios da arnica?

A arnica-brasileira é usada na medicina popular para tratar feridas, contusões e traumatismos, sendo uma alternativa à arnica-verdadeira.

Estudos farmacológicos experimentais e avaliações clínicas confirmaram as indicações do uso tradicional como anti-inflamatório, especialmente na aplicação tópica. As partes aéreas desta planta possuem flavonoides (quercetina) e diterpenoides (solidagenona) que respondem pelo efeito anti-inflamatório.

A arnica-verdadeira é encontrada em formulações fitoterápicas na forma de cremes, gel, pomada e tintura (extrato alcoólico) para uso tópico.

Legenda: A arnica-verdadeira é encontrada na forma de cremes, gel, pomada e tintura (extrato alcoólico) para uso tópico Foto: Shutterstock

Há, ainda, um fitoterápico à base de arnica-brasileira, na forma de tintura.

Para fazer um chá para uso externo (na pele), use 3g de flores secas e 150ml de água fervente. Deixe descansar a mistura tampada por cerca de 10 minutos, coe e faça compressas nos locais de dores articulares ou contusões. No tratamento de ferimentos, escoriações, traumatismos, contusões e até em varizes dolorosas. O uso tópico pode causar dermatite de contato, efeito comum às plantas da família Asteraceae. O uso interno da arnica-brasileira só deve ser feito com estrita indicação e acompanhamento médico, pois não há informações sobre sua toxicidade. Além disso, pode haver interações com remédios para diabetes e pressão alta. A arnica-brasileira também é rica em flavonoides que auxiliam no tratamento de varizes, no entanto, como não há dados de uso seguro por via oral, recomenda-se evitar. A arnica-verdadeira, por sua vez, não deve ser utilizada por via oral e em lesões abertas, e em casos isolados pode provocar reações alérgicas com formação de vesículas e necrose. Seja qual for a espécie de arnica, o uso é contraindicado durante a gestação e lactação, e para menores de 12 anos.

*Fabiana Pereira Soares é docente do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza, com experiência em Farmacognosia/ Fitoterapia, mestrado em Química de Produtos Naturais e doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos pela Universidade Federal do Ceará.