Tétano: Especialista explica como funciona transmissão e sintomas da doença

O tétano resulta de uma toxina produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium tetani, a qual faz com que os músculos se contraiam involuntariamente e fiquem rígidos. Esta doença geralmente se desenvolve depois que uma ferida ou uma lesão que rompe a pele fica contaminada. O diagnóstico se baseia nos sintomas e o tratamento inclui administrar imunoglobulina antitetânica para neutralizar a toxina e tratar os sintomas até que estejam solucionados.

"Como é uma doença grave potencialmente evitável, nosso foco é sempre a prevenção! É extremamente importante manter um acompanhamento habitual com um médico, abordando todas as questões de saúde e fornecendo as principais intervenções preventivas individualizadas para cada indivíduo", explica o médico de Família e Comunidade Ebenézer Bandeira.

O que é tétano?

Trata-se de uma doença infecciosa causada pela bactéria Clostridium tetani, encontrada na natureza: em fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja e poeira. Sua transmissão está associada a ferimentos de pele ou mucosa com materiais contaminados.

É uma doença grave, potencialmente fatal, alerta o médico de Família e Comunidade. No entanto, "pode ser evitada através de medidas como a vacinação adequada, limpeza correta das feridas e precaução do surgimento de feridas, usando equipamentos de proteção adequados às suas atividades cotidianas", adiciona.

Quais os sintomas do tétano?

Os principais sintomas estão relacionados a contraturas musculares - ou seja, os músculos do corpo ficam contraídos de maneira persistente, sem relaxamento, explica Ebenézer Bandeira. Ele também acrescenta que tal quadro leva desde a rigidez e dor nas pernas e braços, até a contratura muscular abdominal e face e, em casos mais graves, acometendo a respiração, pode ser fatal. Por isso, é essencial buscar avaliação médica diante da presença de sintomas.

Como ocorre a transmissão do tétano?

Acontece por meio de lesões na pele ou mucosas, notadamente com materiais contaminados pela bactéria. Por esse motivo, sempre que ocorrerem ferimentos, é importante lavar bem as feridas com água e sabão e buscar avaliação médica para perceber se há necessidade de realizar alguma medida preventiva para tétano - sendo a principal destas a vacinação. Vale lembrar que o tétano não é transmitido de pessoa a pessoa, ressalta o médico de Família e Comunidade.

Qual a vacina de tétano?

As vacinas que protegem contra o tétano (dT, dTP ou dTpA) fazem parte do calendário vacinal habitual da população geral, inclusive das crianças e das gestantes. Todos, incluindo adolescentes, adultos e idosos, devem lembrar de receber as doses de reforço a cada 10 anos - ou a cada 5 anos, em situações de maior risco de adquirir tétano (como ferimentos de pele com objetos contaminados), definidas juntamente ao médico.

Gestantes recebem uma dose de reforço durante cada gravidez (preferencialmente com 27 a 36 semanas de gestação). Essa estratégia evita que mulheres e recém-nascidos contraiam o tétano. Quando as grávidas são vacinadas, os anticorpos contra o tétano são transferidos da mãe para o feto durante a gravidez, e o recém-nascido apresenta anticorpos contra o tétano no nascimento.

O tétano raramente se desenvolve em pessoas que completaram uma série primária de vacinações contra a doença e que receberam vacinações de reforço a cada 10 anos, conforme recomendado.

*Ebenézer Bandeira é Médico de Família e Comunidade (MFC), formado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e especializado pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE).Atualmente é professor universitário e trabalha como médico de família em consultas presenciais, online e domiciliares, tanto vinculados às universidades, quanto no seu consultório em Fortaleza, no bairro Cocó.