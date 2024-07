Brasileiro cria 'Viagra eletrônico' como alternativa aos fármacos para disfunção erétil

Um brasileiro criou o "viagra eletrônico", aparelho que permite aos homens com disfunção erétil usufruir de tratamento alternativo aos disponíveis no mercado.

O mineiro Rodrigo Fraga Silva, dono da Comphya e inventor do CaverSTIM, esclareceu que o dispositivo possui um funcionamento análogo ao marcapasso, de modo que possui um neuroestimulador que, mediante eletrodos inseridos na região pélvica do homem, dispara estímulos nervosos.

As informações são do Metrópolis.

A novidade já está em testes no Brasil e na Austrália, e tem como público-alvo pacientes que necessitaram remover a próstata em decorrência de câncer. No futuro, a empresa de Rodrigo pretende estender tal terapia a pacientes com outras mazelas, tais como diabetes, hipertensão e lesionados medular.