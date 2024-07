Estudo brasileiro mostra quais equipamentos de academia acumulam mais sujeira; veja lista

Um estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, alertou sobre os riscos de higiene em academias de ginástica, e discutiu a necessidade de vigilância na desinfecção e segurança sanitária desses estabelecimentos. Os chamados "perigos invisíveis" são inúmeros nesses locais, pois são micro-organismos não vistos a olho nu. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias.

Segundo divulgado pela instituição, foram feitas duas pesquisas de campo em duas academias de Juiz de Fora, uma pública e uma privada, em aparelhos com alta rotatividade de uso e toque. Os equipamentos que mais apresentaram sujeira foram a barra de agachamento, o halter de 8 kg e o leg press.

As sujeiras "invisíveis", vistas com fluorescência, foram identificadas no leg press, no halter de 8kg e no voador. Sujidades visíveis foram achadas em 95,8% do espaço da academia pública e em 33,3% da privada.

Intitulada “Academias de ginástica, quão seguros estão esses ambientes?", a pesquisa foi publicada no "Journal of Human Environment and Health Promotion" pelo professor de enfermagem André Luiz Alvim e as alunas Bianca Ananias e Daniela Batista.

“Uma coisa interessante é que nós somos da enfermagem. E o que a enfermagem tem a ver com algo que todo mundo acha que é da educação física? A enfermagem trabalha com prevenção e controle de infecção, com qualidade de vida. E todos estes aspectos são encontrados na academia. Prevenção e controle de infecção é trabalhar com o invisível. Os micro-organismos a gente não vê. Então, como que a gente trabalha e conscientiza as pessoas em relação ao invisível? Por isso, observamos que o tema é muito menosprezado”, pontuou o professor André Alvim.

Limpeza e desinfecção inadequadas

O estudo concluiu que a limpeza e a desinfecção nas academias avaliadas foram inadequadas e precisam de aprimoramento para reduzir riscos para os usuários.

"A academia precisa ter uma frequência para fazer a limpeza e a desinfecção das superfícies, incluindo chão, parede, banheiro e, principalmente, os aparelhos de malhar. O volume de pessoas que frequentam o local é muito alto e, por isso mesmo, é importante esta periodicidade. A academia precisa também fornecer insumos necessários para a higienização pelos usuários", diz o artigo.

Entre os modos de prevenção estão álcool 70% sempre à disposição, água, sabão e papel toalha para limpeza. É indicado ainda que cada pessoa leve uma toalha para colocar sobre o local no qual vai encostar.