Brasil deverá receber 36 milhões de doses da nova vacina contra Covid-19 até fevereiro

De acordo com cronograma divulgado pela farmacêutica Pfizer, o Brasil deverá receber, até fevereiro, 36,3 milhões de doses da nova geração de imunizantes contra a Covid-19. A primeira remessa das novas vacinas chegou ao país na última sexta-feira (9), com 1,4 milhão de doses.

Chamadas de “vacinas bivalentes”, as versões atualizadas do imunizante elevam a proteção contra a cepa Ômicron através de sua composição. Produzidas com parte da variante original da Covid-19, as vacinas da nova geração também contam com uma parte da Ômicron, o que induz uma melhor resposta imunológica à variante, descoberta no ano passado.

Para combater a cepa, a empresa farmacêutica desenvolveu dois imunizantes: um deles é baseado na subvariante BA.1, versão pioneira, que circulava desde janeiro. O outro possui, como base, as subvariantes BA.4/BA.5, que predominaram durante a maioria do ano.

Ainda que versões como a BQ.1, variação que cresce consideravelmente em todo o globo, não sejam contempladas pelas vacinas, é esperado que a nova geração forneça maior proteção contra elas, já que são ramificações da mesma cepa.

As novas remessas do imunizante foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como uma dose de reforço para a população acima de 12 anos.

NOVAS REMESSAS

Após ter recebido uma remessa de doses adaptadas para combater a variação BA.1, na sexta-feira (9), o Brasil deverá obter duas novas entregas do mesmo imunizante até esta segunda (12), o que totalizará 4,5 milhões de unidades da versão.

Ao desembarcarem em território brasileiro, as vacinas passarão por avaliação e análise no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), segundo informações do Ministério da Saúde.

O órgão afirma que publicará uma nota técnica nos próximos dias, com orientações sobre a distribuição, a aplicação das vacinas e o seu público-alvo.

Apesar das novas versões, o ministério ressalta que as doses atuais, disponíveis nas unidades de saúde, continuam sendo eficazes para prevenir o agravamento da doença. Por este motivo, a indicação do é que, aqueles que ainda possuam alguma dose atrasada, dirigiram-se aos postos de saúde imediatamente, para completar o esquema vacinal, e, consequentemente, garantir maior proteção contra a Covid-19.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Mais 4,4 milhões de imunizantes, adaptados para a subvariante BA.1, deverão ser entregues até o dia 19, de acordo com a Pfizer. Somadas às doses enviadas até hoje, o Brasil deverá receber 8,9 milhões de unidades da versão.

O país também espera cerca de 27,4 milhões de doses da outra vacina bivalente, projetada para as subvariantes BA.4/BA.5. Com isso, é esperado que 36,3 milhões de unidades de ambas as vacinas cheguem ao território nacional.

DATAS DE ENTREGA E QUANTIDADE DE DOSES