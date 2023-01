Anvisa aprova semaglutida, medicamento para tratamento da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da caneta de semaglutida no tratamento da obesidade no Brasil. A substância injetável já é liberada para pacientes com diabete tipo 2, porém, a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (2), permite o uso de uma dose superior sob supervisão.

Estudos indicam que ela pode provocar uma redução de, em média, 15% do peso corporal no período de pouco mais de um ano, conforme informação do jornal Estadão.

A utilização do remédio para combater o sobrepeso já é permitida em diversos países, como os Estados Unidos. No organismo, ele atua como um hormônio responsável por promover a sensação de saciedade, segundo o jornal O Globo.

A decisão da Anvisa liberou o medicamento Wegovy — que tem a mesma droga ativa do Ozempic e do Rybelsus. A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, responsável pela comercialização do produto, informou que o remédio deve chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre deste ano. O empreendimento foi o responsável por solicitar ao órgão, em 2021, a aprovação da substância, que não possui previsão para entrar no SUS.

Caneta de semaglutida

Quem poderá usar?

Conforme a orientação da agência, a substância é indicada para pessoas com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 30 (obesidade) e para pacientes acima de 27 (sobrepeso) com comorbidades — como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão ou problemas cardiovasculares.

Recente levantamento do Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros tem obesidade, número que estaria em crescimento.

Quanto deve custar?

Não há um preço previsto para a venda do medicamento no Brasil, segundo o jornal O Globo. No entanto, nos EUA o tratamento mensal é cotado em US$ 1.300 (cerca de R$ 6.956), conforme informações da imprensa local.

Como funciona?

A semaglutida é uma droga injetável que imita o funcionamento do GLP-1 — tipo de hormônio natural presente no intestino que promove a sensação de saciedade. Por desempenhar uma função semelhante, ela também promove a saciedade, auxiliando na perda de peso.

Náusea, diarreia, vômito, dor de barriga, dor de cabeça e fadiga são alguns dos efeitos colaterais do medicamento, listados pela agência regulatória americana, Food and Drug Administration (FDA).

