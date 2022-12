Saiba como evitar acidentes domésticos com crianças durante as férias

Com a aproximação das férias escolares, os pais devem ficar mais atentos às brincadeiras dos filhos e aumentar os cuidados direcionados a eles. Considerando que os casos de acidentes domésticos com crianças crescem em 25% no período de recesso, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é importante saber como evitar as ocorrências.

Em entrevista para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a médica especialista Paula Peruzzi detalhou que os objetos mais perigosos são aqueles que podem ser levados à boca com facilidade, como moedas, ímãs, baterias, e aqueles pontiagudos e cortantes.

“Quando uma criança ingere mais de um ímã separadamente, estes podem ser atraídos um ao outro, com a parede intestinal comprimida no meio, por exemplo, causando fistulização, perfuração e obstrução”, relatou Paula.

A intoxicação é um outro tipo de acidente doméstico comum, que pode acontecer quando a criança ingere produtos de limpeza. As substâncias podem resultar em queimaduras leves, lesões graves ou até mesmo em morte.

Paula Peruzzi Médica "Esse tipo de acidente é mais comum do que se possa imaginar. As crianças são atraídas pelo líquido colorido e não têm noção do perigo".

Cuidados para evitar acidentes

Considerando os riscos, é importante deixar brinquedos pequenos e produtos de limpeza fora do alcance das crianças. Dentre outros objetos que são recomendados guardar, estão:

Facas, garfos, tesouras;

Fósforos, isqueiros e acendedores;

Sacos plásticos.

O pediatra Márcio Nehab, também em entrevista à Fiocruz, detalhou que deixar sacos plásticos longe das crianças evita os riscos de sufocamento.

Além disso, recomendou manter a atenção na hora de brincadeiras no mar, rios, piscinas, e até mesmo em banheiras, baldes, bacias ou caixas d'água. "As crianças devem sempre estar sempre acompanhadas por um adulto durante essas atividades”, alertou Nehab.