Ácido fólico: para que serve e como tomar a vitamina

O ácido fólico ou folato é uma vitamina do complexo B, a B9. O consumo, a partir da alimentação ou suplementação, tem particularidades e costuma ser intensificado durante a gravidez.

A vitamina tem diversos benefícios e é fundamental na construção celular. Confira os principais fatores e tire suas dúvidas sobre o ácido fólico:

O que é?

O ácido fólico é a versão sintética do folato - nutriente natural encontrado em alimentos. O suplemento pode ser adicionado a alimentos e bebidas, aumentando a ingestão da vitamina no dia a dia.

A importância da B9 está associada à reparação celular e formação das células. Por isso, assim como as outras vitaminas, a deficiência pode causar problemas de saúde.

Para quê serve?

O ácido fólico tem ação direta nas células humanas, inclusive nas sanguíneas. A vitamina é indispensável para a reparação do DNA e divisão celular.

A médica Virna da Costa* explica que a vitamina B9 também ajuda nas funções do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que abrangem os neurônios, gânglios nervosos e órgãos terminais.

Benefícios

Entre os benefícios da vitamina B9, estão o bom desenvolvimento do sistema nervoso e da função cerebral. Níveis regulares da vitamina também são importantes para a capacidade cognitiva e a saúde emocional.

Legenda: Vitamina B9 está relacionada com prevenção da anemia Foto: Shutterstock

O ácido fólico pode impactar na saúde mental por ser cofator essencial para a produção dos neurotransmissores serotonina, dopamina e norepinefrina, que garantem a regulação do humor. Esse processo pode ter como aliados ainda o murici e a castanha-de-caju, alimentos que têm na composição nutrientes também importantes na produção de neurotransmissores.

É bom para anemia?

Devido à importância do folato na produção das células sanguíneas, a deficiência da vitamina B9 está associada a um tipo de anemia, a megaloblástica. A condição se caracteriza pelo aumento de todas as células do corpo, inclusive as da medula óssea.

A anemia megaloblástica, que também pode ser causada por baixos níveis de vitamina B12, pode gerar anormalidades nos leucócitos, plaquetas e alterações do epitélio das células bucais e do trato intestinal.

O folato também é importante no processo de recuperação de outros tipos de anemia, como a ferropriva (causa pela deficiência de ferro) e a falciforme (de causa genética), conforme explica a médica Izabella Tamira**.

“Durante o processo de reestabelecimento da formação de glóbulos vermelhos no sangue (quando a causa da anemia é corrigida), a divisão celular aumentada vai exigir muito ácido fólico”, aponta a especialista.

Ácido Fólico na gravidez

Pré-gestação

O folato é uma vitamina essencial na gravidez, devido ao papel na formação de órgãos essenciais do bebê, como o cérebro e o tubo neural. Dessa forma, é recomendado que mulheres façam a suplementação com ácido fólico antes de engravidar.

Entre os problemas que a deficiência de ácido fólico pode gerar, estão problemas neurológicos e malformações do bebê. A falta da vitamina também está associada a outros problemas na gravidez, como hipertensão gestacional, abortamento e parto prematuro.

Legenda: Folhas verdes e verde-escuras são fontes de ácido fólico Foto: Shutterstock

Como tomar para engravidar?

A suplementação de ácido fólico deve ser iniciada pelo menos três meses antes de a mulher engravidar, conforme Izabella. A especialista ressalta que a dose e a forma de uso são individuais e devem ser orientados por um médico.

Posso tomar até o final da gravidez?

O tempo de suplementação do ácido fólico varia conforme a recomendação médica. Segundo a área Técnica de Nutrição e Alimentação do Ministério da Saúde, a orientação geral é que a gestante deve tomar a dosagem de 5 mg ou solução oral de 0,2 mg/ml (40 gotas).

As recomendações devem ser individualizadas a partir da avaliação médica de cada gestante e particularidades da gravidez.

Como tomar?

Qualquer pessoa pode tomar?

A suplementação de ácido fólico não pode ser realizada por todos. Virna explica que algumas pessoas têm problemas em relação à absorção e ao metabolismo do ácido fólico.

Nesses casos, pode ser recomendado o metilfolato - resultado da metabolização do ácido fólico.

Posso tomar por conta própria?

Assim como qualquer suplementação, o uso de substâncias acrescidas de ácido fólico ou com a vitamina isolada devem ser recomendados por profissionais, a partir da avaliação clínica.

“Uso de suplemento é individual, é passado por médico ou nutricionista e precisa de uma orientação. Não pode ser assim de qualquer pessoa tomar, de qualquer jeito”, ressalta Virna.

Quando e por quanto tempo tomar?

As dosagens de suplementação e o período de ingestão devem ser recomendados por um profissional.

Várias especialidades médicas estão aptas a orientação de suplementação, como clínico-geral, obstetra, nutrólogo, endocrinologista e pediatra. Os nutricionistas também podem fazer a prescrição.

Legenda: Suplementos vitaminicos devem ser consumidos a partir de orientação médica Foto: Shutterstock

Para verificar os níveis de ácido fólico, é necessário realizar exame de sangue. A análise dos resultados, assim como indicação de possíveis tratamentos, são de responsabilidade do especialista

Quais os sintomas do excesso de ácido fólico?

A vitamina B9 é hidrossolúvel e, em caso de consumo excessivo a partir da alimentação, o excedente é removido pelos rins. Quando existe a suplementação do ácido fólico desmedida, no entanto, alguns sintomas podem surgir. Veja os principais:

náuseas

dor abdominal

vômito

hipersensibilidade

coceira na pele

Izabella explica que alguns estudos científicos relacionam o excesso de ácido fólico na gravidez com uma maior chance de desenvolvimento de transtorno do espectro autista. "Mas a gênese desse diagnóstico é bem mais ampla e não pode ser atribuída a apenas uma variável", pondera.

Dessa forma, é importante seguir as prescrições do especialista e não ingerir suplementos em excesso.

Onde encontrar?

A vitamina B9 pode ser encontrada em diversos alimentos. Entre as fontes, estão folhas verdes e verde-escuras, beterrabas, frutas cítricas, espinafre, quiabo. Também pode ser encontrado em fígado, ovos, feijão e sementes de caju e girassol.

Outras fontes de ácido fólico são suplementos vitamínicos e alimentos fortificados. Há suplementos em cápsulas e em pó, que devem ser utilizados seguindo a orientação médica.

A suplementação de ácido fólico só tem efeitos negativos para o corpo humano se for realizada em excesso. Para evitar efeitos negativos, é necessário seguir a prescrição de um especialista e fazer acompanhamento regular. Não há relação imediata entre o ácido fólico e sangramentos. Izabella explica que pessoas que tem doenças hepáticas e distúrbio de coagulação podem ter contraindicação da suplementação, já que a metabolização dessa vitamina ocorre no fígado e pode sobrecarregá-lo O ácido fólico não está relacionado com o ganho de peso ou aumento de apetite.

*Virna da Costa é médica pela Universidade de São Paulo - FMUSP, especialista em pediatria e nutrologia e professor titular da Universidade de Federal do Ceará (UFC).

**Izabella Tamira é médica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Endocrinologia Pediátrica e Nutrologia Pediátrica e professora da niversidade Federal do Ceará - Campus Sobral e do Centro Universitário UNINTA.