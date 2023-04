Cupuaçu: o que é, quais os benefícios e como comer

Considerado um dos mais populares da Amazônia, o cupuaçu é um fruto com diversas possibilidades de consumo. Devido à quantidade de fibras que possui, pode ser bem útil para manter o bom funcionamento do intestino. Ele é, também, conhecido como "cacau grande".

Por ter um gosto azedo e agridoce, o cupuaçu, comumente, é utilizado em receitas doces e salgadas. Além disso, apenas 30% dele é polpa, e pode ser encontrado de três formas diferentes na natureza: a mais comum é o cupuaçu-redondo, com extremidade arredondada e pesando, em média, 2,5 kg, mas também há o cupuaçu-mamorama, com extremidade alongada e peso médio de 2,5 kg e o e cupuaçu-mamau, sem sementes e de formato redondo.

Benefícios do cupuaçu

A nutricionista Érika Paula Farias* pontua que, na internet, é possível encontrar diferentes alegações sobre os possíveis benefícios do cupuaçu. Algumas consideram o fruto, por exemplo, uma fonte importante de antioxidantes e responsável pelo aumento da imunidade.

"No entanto, o cupuaçu trará os benefícios comuns das frutas. As quantidades de ferro, cálcio e vitamina C não são relevantes, mas contribuem. É um alimento com boa fonte de fibras, ajudando no bom funcionamento do sistema digestivo", explica a nutricionista.

A profissional destaca, porém, que, devido à polpa possuir uma quantidade importante de compostos fenólicos, o cupuaçu, associado a outros alimentos naturais, pode diminuir o potencial inflamatório da alimentação cotidiana.

O maior benefício pode ser, para Érika, a teobromina, que é um alcaloide da mesma família da cafeína, com alto potencial para estimular o cérebro sem afetar tanto o sistema nervoso. O composto faz do chocolate de cupuaçu um produto com alto potencial de vendas e sua patente costuma ser solicitada por empresas dentro e fora do Brasil.

A casca do cupuaçu, que é bastante dura, também pode ser utilizada como adubo orgânico.

Formas de consumir

Como comer cupuaçu

Geralmente, a polpa do cupuaçu é utilizada no preparo de sorvetes, sucos, geleias, musses, bombons, doces, balas, biscoitos e iogurtes. Além disso, depois de secas, as sementes — em média, são 35 — podem ser usadas na fabricação de chocolate branco.

Legenda: Geralmente, a polpa do cupuaçu é utilizada no preparo de sorvetes, sucos, geleias, musses, bombons, doces, balas, biscoitos e iogurtes. Foto: Shutterstock

Como tirar a polpa

Use uma faca grande ou um martelo de cozinha para bater levemente no meio do fruto até quebrá-lo. Assim que ele se partir, separe as duas bandas. Depois, tire a polpa do cupuaçu com o auxílio de um garfo ou uma colher e separe as partes que estiverem mais escuras, porque podem estar estragadas.

Com uma tesoura, depois, separe a polpa das sementes.

Legenda: Para retirar a polpa branca do cupuaçu é necessário partir o fruto ao meio. Foto: Shutterstock

Como fazer creme de cupuaçu

Ingredientes

2 caixas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

1kg de polpa de cupuaçu

Modo de fazer

Bata no liquidificador todos os ingredientes, até ficar uma mistura homogênea

Deixe gelar bem

Como fazer o suco

Ingredientes

200g de polpa de cupuaçu

2 copos de água mineral filtrada

Gelo ao gosto

Açúcar ou adoçante ao gosto

Cupuaçu engorda?

O cupuaçu tem densidade calórica muito baixa — 49kcal em cada 100g — e é bastante rico em fibras (1,6g). Porém, algumas preparações com o fruto podem ter densidade calórica maior devido ao acréscimo de açúcar e gordura.

"Vai depender da preparação. O doce mantém baixa caloria, de 85kcal a 100kcal por 100g, já o chocolate pode apresentar 160kcal para cada 25g do produto e o bombom de 40g possui 147kcal. Se vai engordar ou não, vai depender do consumo calórico diário da pessoa, do gasto energético e da quantidade de preparação à base de cupuaçu. Um chocolate de cupuaçu terá calorias similares ao chocolate normal, por exemplo", explica a nutricionista Érika Paula.

Legenda: O cupuaçu, comumente, é utilizado para rechear ou fabricar chocolate. Foto: Shutterstock

O que acontece se comer muito?

Nada. Não há contraindicação ao consumo de cupuaçu. Algumas crenças populares difundem que o fruto é "reimoso", mas não há comprovação científica de que ele tenha alto potencial inflamatório ou alergênicos.

O cupuaçu não é rico em sódio, então, não oferece risco a pessoas com hipertensão. Também não é uma fonte simples de açúcar, o que não apresenta risco a pessoas com diabetes. E não é tóxico para os rins, como a carambola, por exemplo. Assim sendo, não há razão para excluir o fruto da alimentação.

Contudo, Érika Paula ressalta que "a individualidade biológica é suprema". Portanto, "caso você coma o cupuaçu e sinta algum desconforto, tire-o da sua alimentação", recomenda a profissional.

*Érika Paula Farias é nutricionista.