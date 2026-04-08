Vizinhos invadem apartamento, agridem casal e fogem com cilindro de oxigênio em Maranguape
Um homem e cinco adolescentes foram apreendidos pela Polícia.
Um homem de 40 anos foi preso e quatro adolescentes foram apreendidos, nessa segunda-feira (6), suspeitos de invadir e assaltar um apartamento no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o grupo invadiu o imóvel, agrediu o morador e a esposa dele, roubou aparelhos celulares e um cilindro de oxigênio, além de expulsar o casal do imóvel.
A invasão ocorreu no último domingo (5), em um condomínio no bairro Novo Maranguape. Os suspeitos moravam no mesmo condomínio onde ocorreu o assalto.
Ainda conforme o relato, a mulher se encontra acamada e faz uso de oxigênio.
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Investigação
Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) efetuaram a captura do grupo criminoso após as vítimas reconhecerem os suspeitos.
Na ação, também foram apreendidos dois aparelhos celulares, além de R$ 240 em espécie.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Maranguape. O homem de 40 anos foi autuado por tortura, roubo, constrangimento ilegal, organização criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderam por ato infracional análogo aos crimes de tortura, roubo, constrangimento ilegal e organização criminosa.