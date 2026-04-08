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PM reformado suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza é preso no Mato Grosso

Crime foi registrado no dia 19 de novembro de 2025, no bairro Mondubim.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Fachada do prédio da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Ceará, com estrutura moderna de vidro, letreiro institucional na parte superior e viaturas estacionadas em frente ao edifício ao entardecer.
Legenda: Na época do crime, em novembro de 2025, a namorada e amigos da vítima foram depor na DHPP.
Foto: Emanoela Campelo de Melo.

O policial militar (PM) reformado Paulo César Lemos Lucena, suspeito de matar o próprio sobrinho no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, na última terça-feira (7). 

O crime, com investigações conduzidas pela 9ª Delegacia do DHPP, foi registrado no dia 19 de novembro de 2025. Na ocasião, a vítima, Leonardo dos Santos Lucena, de 41 anos, foi morta após ser atingida com diversos tiros nas costas. 

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A localização do PM reformado, que fugiu do Ceará logo depois do crime, foi encontrada após trabalho de inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

A prisão dele foi conduzida por equipes da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT). Agora, Paulo César Lemos Lucena será encaminhado ao Ceará e está à disposição da Justiça.

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