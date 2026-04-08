PM reformado suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza é preso no Mato Grosso

O policial militar (PM) reformado Paulo César Lemos Lucena, suspeito de matar o próprio sobrinho no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, na última terça-feira (7).

O crime, com investigações conduzidas pela 9ª Delegacia do DHPP, foi registrado no dia 19 de novembro de 2025. Na ocasião, a vítima, Leonardo dos Santos Lucena, de 41 anos, foi morta após ser atingida com diversos tiros nas costas.

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Segundo apuração do Diário do Nordeste, a principal suspeita de motivação do crime estaria relacionada a uma desavença entre os homens. O sobrinho estava em um relacionamento com a ex-namorada do tio, mas o homem de 59 anos supostamente não aceitava a relação.

A localização do PM reformado, que fugiu do Ceará logo depois do crime, foi encontrada após trabalho de inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A prisão dele foi conduzida por equipes da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT). Agora, Paulo César Lemos Lucena será encaminhado ao Ceará e está à disposição da Justiça.