Homem é investigado por se masturbar em via pública de Fortaleza

Homem é investigado por se masturbar em via pública, no bairro José Walter, em Fortaleza https://t.co/DpfKfg2VSK pic.twitter.com/PiwY6mf2wZ — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 20, 2023

Um homem é investigado pela Polícia Civil após se masturbar em uma via pública, no bairro José Walter, em Fortaleza, na última sexta-feira (17). O crime foi flagrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o homem parado, tocando as partes íntimas em uma esquina. Em seguida, é possível vê-lo em outro dia, próximo a uma moto se masturbando. A apuração deste crime está a cargo do 8º Distrito Policial.