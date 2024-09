Três pessoas são mortas em intervenção policial no Interior do Ceará

Três pessoas foram mortas em uma intervenção policial na cidade de Itapipoca, Interior do Ceará, nesse domingo (1º). Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o trio chegou a ser socorrido ao hospital, mas os homens baleados não resistiram aos ferimentos. As identidades dos mortos não foram divulgadas.

Segundo a PM, os militares foram acionados para uma ocorrência e foram recebidos com disparos de arma de fogo: "a fim de garantir a legítima defesa e cessar a injusta agressão, houve revide".

A Polícia afirma que por volta das 22h "uma composição de Força Tática recebeu denúncias e foi acionada para uma ocorrência de indivíduos armados em uma residência na rua Santa Veruska, na Praia da Baleia. Quando chegaram, os militares foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por eles".

Uma das vítimas tinha 26 anos

ARMAS

Três revólveres foram apreendidos em poder do trio, de acordo com a PM. As armas foram apresentadas na Delegacia Regional de Itapipoca, "na qual houve instauração do procedimento cabível".