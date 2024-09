Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de drogas dentro de uma casa em Aquiraz

Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em uma residência em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um casal foi preso em flagrante.

1248 kg foi o peso da droga retida. A apreensão ocorreu na última sexta-feira (30), mas foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda (2). Mais detalhes da apreensão serão divulgados em coletiva de imprensa.

Policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) chegaram à carga de entorpecentes depois de uma denúncia registrada no Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A operação policial contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da PCCE e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.