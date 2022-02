Travesti de 22 anos é encontrada morta com sinais de violência no Bom Jardim, em Fortaleza

Uma travesti foi encontrada morta com sinais de violência na manhã desta terça-feira (11), no Bom Jardim, em Fortaleza. O crime que vitimou Sofia Gisele, de 22 anos, ainda não teve a motivação esclarecida pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a Polícia Civil, o corpo da vítima possuía "lesões decorrentes de um objeto contundente".

Após atender a ocorrência registrada como achado de cadáver, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local para levantar informações acerca do caso.

Denúncias

Informações que contribuam para o andamento da apuração policial podem ser enviadas para o Disque-Denúncia 181 e para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.