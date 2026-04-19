Tiroteio deixa homem morto e policial ferido em Itapajé, no Ceará
Três suspeitos fugiram.
Um homem morreu em confronto com policiais militares na cidade de Itapajé, Interior do Ceará, e um dos agentes foi lesionado durante a ação ocorrida nesse sábado (18).
O policial militar não corre risco de morte, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas.
A PM informou que equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionadas "após denúncia de indivíduos armados circulando pelo bairro Conjunto São Francisco II".
Chegando ao local, os agentes teriam visualizado os suspeitos e iniciado um cerco policial.
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Segundo a PM quatro homens armados efetuaram disparos contra as composições, "que revidaram para cessar a injusta agressão".
FERIDOS E FORAGIDOS
Um dos suspeitos foi alvejado e, ainda segundo a Polícia, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Outros três pularam muros de residências e fugiram. Até este domingo (19), o trio não foi localizado.
Duas jovens que estavam no imóvel foram levadas à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca. Na unidade, prestaram esclarecimentos e foram liberadas.