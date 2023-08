Tentativa de chacina: cinco pessoas são baleadas em ação criminosa em Fortaleza

Cinco pessoas foram baleadas, em uma tentativa de chacina, no Conjunto Palmeiras, no Grande Jangurussu, em Fortaleza, na noite do último domingo (6). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atenderem a uma ocorrência de lesões corporais.

SSPDS Em nota Conforme as primeiras informações, indivíduos em um carro efetuaram disparos de arma de fogo e atingiram cinco pessoas. As vítimas foram socorridas para unidades de saúde."

A tentativa de chacina é investigada pelo 30º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), unidade que cobre a região e realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos, segundo a Secretaria.

A SSPDS ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para os números (85) 3101-3526, do 30° DP".

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.

Briga entre facções na região

A Polícia Civil investiga a motivação do ataque criminoso. O Conjunto Palmeiras vive uma disputa entre duas facções (uma de origem carioca e a outra, cearense) por território para o tráfico de drogas, que se acentuou nos últimos meses.

Reportagem do Diário do Nordeste publicada no dia 29 de junho deste ano revelou que muitos homicídios e ataques criminosos, na região, tinham relação com a briga entre as facções. Famílias foram expulsas de suas residências e pais deixaram de levar os filhos à escola, por medo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR