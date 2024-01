Taxista é sequestrado e morto após finalizar corrida na Grande Fortaleza

O taxista José Eron Batista Rabelo, de 66 anos, foi sequestrado e morto após finalizar uma corrida em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (9). O corpo foi encontrado sem vida no carro dele por volta das 5h no município de Pindoretama, de acordo com o Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e Regiao Metropolitana (Sinditaxi-CE).

Segundo Francisco Moura, presidente do Sinditaxi, Eron deixou passageiros e se preparava para retornar a Fortaleza, quando foi abordado por criminosos que o renderam o sequestraram. Moura diz que os suspeitos entraram em contato com a família do taxista para pedir dinheiro, e conseguiram um pix de R$ 1 mil: "Fizeram tortura psicológica com a família, colocaram ele [Eron] para falar". Francisco Moura conta que a família começou a receber mensagens dos sequestradores por volta das 22h, quando acionaram o sindicato para pedir suporte.

O dirigente conta ainda que os taxistas começaram uma mobilização para tentar ajudar Eron durante a noite. No entanto, o motorista só foi encontrado já morto. Em nota de pesar, a entidade lamentou a morte do taxista Eron e cobrou uma "investigação rápida para elucidar o crime". "Que os criminosos que ceifaram a vida do companheiro sejam punidos e que a Justiça seja feita", diz texto.

Corpo encontrado com sinais de violência

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo do homem de 66 anos foi encontrado dentro do veículo "com sinais de violência" na Estrada do Batoque.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. A investigação está a cargo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz.