Ex-policial militar do Pará acusado de roubo a banco e tráfico de drogas é preso em Fortaleza

Roubo a banco, tráfico de drogas e ameaças contra policiais civis do Pará. Essas são as acusações que pesam contra o ex-policial militar paraense Fabrício José Vasconcelos dos Santos, 39, o 'Vascão'. Ele foi preso, na última sexta-feira (5), em Fortaleza, durante ação de policiais civis da Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), do Ceará, sob a coordenação do delegado Tarcísio Coelho. Contra Fabrício havia um mandado de prisão expedido pela Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

A reportagem apurou que Fabrício foi preso pela primeira vez em junho de 2016, no município de Castanhal, no Pará. Na ocasião, ele era um dos alvos da 'Operação Cruz de Malta', deflagrada pela Secretaria de Segurança daquele estado contra uma quadrilha especializada em roubo a banco, com ações violentas que sitiavam cidades, e também arrombamentos de caixas eletrônicos.

Veja também

Segundo as investigações da Polícia Civil do Pará, o então cabo da PM foi apontado como o principal organizador dos assaltos. Ele atuava no apoio logístico e cooptando outros policiais militares para sair dos locais das ocorrências durante os assaltos. Empresários e outros militares também faziam parte da quadrilha, conforme a investigação.

Fabrício foi condenado pela Justiça do Pará a pena de 12 anos, 11 meses e 4 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, além da perda do cargo de policial militar. Em setembro de 2019, ele teve um habeas corpus negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tráfico de drogas

Após a prisão em 2016 por acusação de roubos e associação criminosa, Fabrício ou 'Vascão' foi preso por tráfico de drogas, em dezembro de 2022, no bairro Jaderlândia. Ele acabou capturado por uma equipe da Delegacia de Narcóticos (Denarc), do Pará.

Durante a abordagem, houve colisão entre o veículo dirigido por 'Vascão' e a viatura da Polícia Civil paraense. Além de Fabrício, também foram presos outros dois homens autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Prisão em Fortaleza

Mesmo respondendo aos dois processos, Fabrício veio para Fortaleza e estava morando em um imóvel, na Rua Padre Pedro de Alencar, em Messejana. O Departamento de Polícia Judiciária Especializado (DPJE) foi informado sobre o paradeiro de 'Vascão' e da ordem judicial expedida pela Justiça do Pará.

Uma operação foi organizada e os policiais civis da Decap do Ceará foram ao local e cumpriram o mandado de prisão. Durante a abordagem, o ex-militar tentou se desfazer do celular e arremessou o aparelho do primeiro andar para o térreo. O equipamento ficou danificado, mas foi apreendido.

Ainda no sábado (6), Fabrício foi submetido a audiência de custódia na qual foi declarado legal o cumprimento da ordem judicial. A prisão de 'Vascão' foi comunicada ao Poder Judiciário do Pará. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do ex-PM.