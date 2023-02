Suspeito de furto é torturado com pedaços de pau por empresário que identificou o crime em Camocim

Quatro pessoas suspeitas de tortura contra um homem foram presas pela Polícia Civil em Camocim nesta quinta-feira (23). Um empresário que seria o mandante e articulador do crime é um dos detidos. Conforme investigação da Polícia, a ação teria ocorrido após identificarem a vítima como suspeito de um furto que aconteceu em um estabelecimento comercial do empresário.

Artur Péricles dos Santos Silva, de 23 anos, é suspeito de cometer o furto, no último dia 8 de fevereiro. Após o crime, o empresário Francisco Evanmar Silva dos Santos, de 34 anos, suposto mandatário da tortura, se reuniu com dois funcionários e outros dois homens.

Os quatro foram até a residência de familiares de Artur Péricles e, ao chegarem ao local, localizaram o homem e o levaram. A vítima foi espancada e enquanto as agressões aconteciam, Evanmar filmou toda a ação e divulgou nas redes sociais.

O suspeito do furto foi torturado com pedaços de pau com pregos. A vítima foi deixada nas proximidades da casa dele bastante machucada. O pai de Artur Péricles o socorreu para o hospital da cidade.

PRISÕES TEMPORÁRIAS

Os policiais civis identificaram os suspeitos e representaram pelas prisões temporárias. Além de Evanmar, foram presos: Francisco Agnaldo de Sousa Aguiar, de 32 anos, Francisco das Chagas Souza Carvalho da Silva, o “Chico”, de 40 anos, e José Edesio dos Santos, o “Dedé”, de 40 anos.

Segundo as investigações, Agnaldo e Francisco das Chagas são funcionários do empresário. Já “Dedé” é o proprietário do local para onde a vítima foi levada e onde sofreu as agressões.

“A tortura é considerada um crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, com pena prevista de dois a oito anos de prisão. O que acaba sendo um crime muito mais grave que o próprio furto”, explicou o delegado Adriano Zeferino, responsável pelo caso.

FURTO DE ESTABELECIMENTO

Artur Péricles já possui antecedentes por furto. Ele é a vítima do caso de tortura e o suspeito de cometer o furto no estabelecimento comercial do empresário, no dia 8 de fevereiro. Um notebook teria sido subtraído do local. No dia 17 de fevereiro, policiais cumpriram um mandado de prisão em desfavor dele.