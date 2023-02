Vítimas denunciam roubo de fotos em rede social para golpe em site falso de venda de conteúdo adulto

Fotos verdadeiras retiradas de contexto e utilizadas por golpistas para atrair usuários das redes sociais têm dado dor de cabeça a homens e mulheres no Instagram, virando alvo de investigação policial no Ceará. Casos já denunciados apontam que vítimas tiveram imagens extraídas dos próprios perfis para serem utilizadas em outros, desconhecidos, prometendo acesso a conteúdo adulto por meio de um link.

Ao menos duas mulheres concederam entrevista ao Diário do Nordeste para falar sobre o possível golpe, mas vários casos já foram vistos no Instagram nas últimas semanas. "Alguns amigos me encaminharam imagens do perfil falso se passando por mim. O pior de tudo é que estão usando minhas fotos para divulgar conteúdos impróprios", disse a estudante de direito Jamily Pinheiro, de 25 anos, uma das afetadas.

No começo do mês, ela registrou Boletim de Ocorrência por meio da Internet para denunciar a situação. No dia em questão, viu as fotos dela circularem no Instagram junto de um link, prometendo acesso a conteúdos com teor sexual. Entretanto, não chegou a clicar no endereço eletrônico para verificar do que se tratava a promessa falsa.

"A princípio fiquei bem louca, com ódio. Depois, postei no perfil pedindo para meus amigos denunciarem. Meu Instagram estava aberto e tive que fechar por conta disso. Não sei se o falso foi derrubado ou não, mas muitos amigos me encaminharam perguntando e avisando", relatou Jamily.

Legenda: Jamily teve a própria foto retirada da rede social para uso indevido Foto: reprodução/Instagram

Por receio da situação e por não querer a própria imagem associada a um conteúdo que não produz, ela fechou o próprio perfil, restringindo o acesso a usuários que não forem aceitos após análise.

Fotos roubadas

A estudante de enfermagem Lara Felix, de 19 anos, também foi surpreendida ao receber de amigos os mesmos prints falsos no Instagram. Fotos dela de biquíni, por exemplo, haviam sido retiradas do perfil original para serem utilizadas por um novo, sem a autorização dela, prometendo acesso a conteúdo ao qual ela sequer possui conhecimento.

"Foi tudo muito rápido, questão de minutos mesmo logo após eu soltar o celular. Eu cheguei em casa e quando eu fui à cozinha já tinham várias ligações, várias mensagens e, a princípio, achei que era apenas um fake. Logo depois, vi que eu havia sido bloqueada e percebi que o link vendia conteúdo sexual. Após isso, tive conhecimento que esse site é todo falso e recebe o pagamento sem enviar nenhum tipo de material", explicou ela.

Segundo a estudante, o site utilizou o nome completo dela, o usuário do Instagram, a foto de perfil e até algumas das fotos publicadas em diversas ocasiões. Tudo sem o consentimento, como uma forma de atrair possíveis compradores do conteúdo inexistente.

Legenda: Lara Felix também passou pelo mesmo problema, com a foto retirada de contexto e associada à produção de conteúdo adulto fora da rede social Foto: reprodução/Instagram

A medida tomada por Lara, além de prosseguir com o registro do Boletim de Ocorrência, foi privar a própria conta, proibindo o acesso de usuários desconhecidos, mudar a foto de perfil e retirar informações básicas, que antes estavam disponíveis facilmente.

"Na minha cabeça, eles vendiam de fato alguma coisa, mesmo que não fosse nada meu, já que não produzo nada disso", começou ela. "Mas quando mexi tudo acabei percebendo que não é nada disso, eles estavam até pegando o dinheiro por meio desse link sem disponibilizar nada", continuou a jovem.

Legenda: Foto de perfil de Lara foi incluída em site falso de conteúdo adulto Foto: reprodução/arquivo pessoal

Com o registro do caso, Lara percebeu que as imagens dela foram retiradas do perfil falso. "Na delegacia, recebi o alerta de que isso pode ter vindo de algum dos meus seguidores, mesmo que não fosse ninguém próximo", finalizou sobre o assunto.

Investigação do caso

Questionada sobre o assunto, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pontuou que está ciente dos dois casos denunciados. Ambos seguem, agora, sob investigação no 25º e no 27º Distrito Policial, o primeiro sob acusação de difamação e o segundo de estelionato.

"A PC-CE ressalta a importância da vítima comparecer à unidade policial para repassar mais informações sobre o caso", disse o órgão. A nota não informou se algum suspeito foi identificado até então.

