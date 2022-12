Suspeito de estupro de vulnerável contra enteada de 12 anos é preso em Cruz, no Ceará

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (13) na zona rural de Cruz, no interior do Ceará, suspeito de estupro de vulnerável contra a enteada de 12 anos.

Segundo investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o crime foi cometido há dois anos, quando a vítima residia com o suspeito. O caso foi denunciado as autoridades pela avó da vítima.

O suspeito foi detido por meio de mandado de prisão preventiva e colocado à disposição da Justiça. Na ação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, onde um aparelho celular foi apreendido.

Operação Ártemis

O município de Cruz é alvo da “Operação Ártemis”, deflagrada pela Polícia Civil na última quarta-feira (7), com o objetivo de localizar e capturar suspeitos envolvidos em crimes de estupro e estupro de vulnerável.

Na ação, 14 mandados judiciais, entre eles de prisão e busca e apreensão, foram cumpridos. O nome da operação é uma referência a deusa da mitologia grega conhecida como divindade da caça, da natureza e da castidade, além de ser protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos.