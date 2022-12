Homem de 41 anos é preso após matar mãe em Maranguape

Um homem de 41 anos foi preso por matar a própria mãe, de 79 anos, no início da tarde desta segunda-feira (12), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. A idosa foi assassinada com uma tesoura, na casa onde morava com o filho, segundo a Polícia Militar.

O tenente Cláudio Fontenele, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), afirmou que uma equipe do CPRaio passava pelo local e foi acionada por vizinhos da família.

Os moradores já haviam arrombado o portão da casa e afirmaram aos policiais que duas pessoas estavam mortas. Quando entraram na residência, no entanto, os agentes encontraram a idosa morta no chão e o suspeito deitado ao lado do corpo da mãe.

"A gente até achou que ele estivesse sem vida, mas depois a gente constatou que ele estava bem, deu voz de prisão ao mesmo. E acionamos o Samu para constatar o estado da vítima, e foi constatado o óbito", conta o tenente.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social afirmou que a vítima foi lesionada com um objeto perfurocortante e não resistiu aos ferimentos.

Idosa morta a tesouradas

A idosa tinha um fio de energia envolto no pescoço, segundo o tenente Fontenele. Os policias também encontraram uma tesoura na cena do crime, que foi provavelmente utilizada no homicídio.

O homem foi conduzido pelos policiais à Delegacia Metropolitana de Polícia Civil de Maranguape e autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

O tenente afirmou que o suspeito confessou o crime, mas não explicou suas motivações. O homem já respondeu criminalmente por roubo e crime de trânsito.